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Lkw-Unfall

Straßensperre auf der A2: Ein Toter bei Horror-Crash

Kilometerlanger Stau auf der Südautobahn.
© APA/dpa/Uwe Lein
Ein heftiger Crash mit einem Todesopfer auf der Südautobahn A2 bei Zöbern sorgte am Montag für Verkehrschaos.
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Am letzten Tag der Herbstferien sorgte ein tödlicher Unfall zwischen zwei Lkws auf der A2, Südautobahn, für einen kilometerlangen Stau. Im Raum Zöbern (Bezirk Neunkirchen) sind zwei Kraftfahrzeuge verunfallt.

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Ersten Berichten zufolge soll bei dem Unfall im Baustellenbereich eine Person ums Leben gekommen sein und eine weitere Person leicht verletzt worden sein.

Karte mit markiertem Stau in der Nähe von Zöbern, Österreich.
Die Autobahn im Bereich Zöbern ist gesperrt. © ÖAMTC

Die Autobahn in Fahrtrichtung Wien wurde nach Angaben des ÖAMTC gesperrt, weil eines der Fahrzeuge viel Futtermittel verloren habe. In kürzester Zeit bildete sich ein Stau über mehr als vier Kilometer Länge. Die Totalsperre zwischen Zöbern (km 80,5) und Krumbach (km 76,4), Totalsperre soll bis am Nachmittag aufrecht bleiben. Eine Umleitung bei Pinggau-Friedberg wurde bereits eingerichtet.

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