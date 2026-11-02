Straßensperre auf der A2: Ein Toter bei Horror-Crash

Ein heftiger Crash mit einem Todesopfer auf der Südautobahn A2 bei Zöbern sorgte am Montag für Verkehrschaos.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am letzten Tag der Herbstferien sorgte ein tödlicher Unfall zwischen zwei Lkws auf der A2, Südautobahn, für einen kilometerlangen Stau. Im Raum Zöbern (Bezirk Neunkirchen) sind zwei Kraftfahrzeuge verunfallt.

Ersten Berichten zufolge soll bei dem Unfall im Baustellenbereich eine Person ums Leben gekommen sein und eine weitere Person leicht verletzt worden sein.

Die Autobahn im Bereich Zöbern ist gesperrt. © ÖAMTC

Die Autobahn in Fahrtrichtung Wien wurde nach Angaben des ÖAMTC gesperrt, weil eines der Fahrzeuge viel Futtermittel verloren habe. In kürzester Zeit bildete sich ein Stau über mehr als vier Kilometer Länge. Die Totalsperre zwischen Zöbern (km 80,5) und Krumbach (km 76,4), Totalsperre soll bis am Nachmittag aufrecht bleiben. Eine Umleitung bei Pinggau-Friedberg wurde bereits eingerichtet.