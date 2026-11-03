Lebensgefahr
Nachbar (37) attackierte Frau mit Axt und Messer
Blutige Eskalation in einem Grazer Mehrparteienhaus: Ein Nachbarschaftsstreit ist völlig außer Kontrolle geraten: Ein 37-Jähriger soll seine 45-jährige Nachbarin mit einem Messer und einer Axt brutal attackiert haben. Die Frau schwebt in Lebensgefahr, der mutmaßliche Täter sitzt in Haft.
Streit endet in blutigem Angriff
Am Montagabend kam es gegen 18 Uhr im Bezirk Geidorf zunächst zu einem Streit zwischen den beiden Wohnungsnachbarn. Doch plötzlich dürfte der 37-Jährige zum Küchenmesser und anschließend zur Axt gegriffen haben. Die 45-Jährige erlitt schwerste Verletzungen an Kopf, Gesicht und Hals sowie zahlreiche Stich- und Schnittwunden am Oberkörper.
Opfer im künstlichen Tiefschlaf
Die Schwerverletzte wurde ins LKH Graz gebracht und befindet sich dort im künstlichen Tiefschlaf. Eine Einvernahme war bislang nicht möglich. Der Verdächtige verständigte selbst die Polizei und wurde noch am Tatort festgenommen. Bei seiner Befragung gestand er den Angriff, bestritt aber eine Tötungsabsicht. Er habe sich lediglich verteidigen wollen. Verletzungen wies der 37-Jährige nicht auf.
Motiv gibt Rätsel auf
Messer und Axt wurden sichergestellt und werden kriminaltechnisch untersucht. Das Landeskriminalamt Steiermark prüft nun auch, ob es bereits früher zu Streitigkeiten zwischen den Nachbarn gekommen war. Die Ermittlungen zum Motiv der brutalen Bluttat laufen.
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