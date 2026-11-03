Katze gekreuzigt: 5.200 Euro für Hinweise auf Täter

Tierschützer hoffen auf entscheidende Hinweise aus der Bevölkerung.

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Ein unfassbarer Tier-Horror erschüttert die Steiermark! In Admont wurde eine schwarze Katze offenbar lebendig zu Tode gequält, erschossen und anschließend auf einem selbst gebastelten Holzkreuz festgeschraubt. Jetzt wollen Tierfreunde die Täter unbedingt zur Strecke bringen – und lassen dafür ordentlich Geld springen! Die Belohnung für einen entscheidenden Hinweis steigt auf 5.200 Euro.

Grauenhafter Fund auf der Straße

Am Morgen des 14. Oktober bot sich Passanten im Ortsteil Aigen ein Bild des Schreckens: Die Katze war auf einem rund einen Meter hohen Holzkreuz befestigt. Laut Polizei wurde das Tier offenbar zunächst misshandelt und danach erschossen. Wer zu dieser grausamen Tat fähig war, ist bislang ein Rätsel.

Druck auf den Täter

Jetzt wird der Druck auf mögliche Täter und Mitwisser größer: Aus ursprünglich 2.000 Euro Belohnung wurden mittlerweile satte 5.200 Euro. Mehrere Privatpersonen spendeten weitere 1.200 Euro, die Firma FEDOR Tiernahrung legte nochmals 2.000 Euro drauf. Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler hofft, dass sich nun endlich entscheidende Zeugen melden.

Tierquälern droht Gefängnis

Dem Täter drohen derzeit bis zu zwei Jahre Haft. Der Verein Pfotenhilfe fordert eine Verschärfung auf bis zu fünf Jahre. Schon rund um Halloween hatte die Organisation vor möglichen Nachahmungstaten gewarnt und Katzenbesitzer zur Vorsicht aufgerufen. Hinweise nimmt die Pfotenhilfe unter info@pfotenhilfe.at oder die Polizei Admont unter 059 133 6341 entgegen.