Winter-Einbruch
Legendäre Alpenhütte eingeschneit
"Über Nacht hat es wieder geschneit! Schönen Wochenstart", schreiben die Pächter des Mugelschutzhauses in der Steiermark auf Facebook.
Auch interessant
Das Mugelschutzhaus ist eine ganzjährig bewirtschaftete Alpenvereinshütte des ÖTK auf dem 1.632 Meter hohen Gipfel der Mugel in der Gleinalpe.
Dieser Facebook Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Facebook“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert.
Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .
Erste Ski-Gebiete offen
Während die einen im November noch einmal in den Süden fliehen, ehe man sich auf den frostigen Winter vorbereitet, beginnt für die Anderen schon das große Ski-Fieber. Der November ist für viele perfekt, um die erste Schwünge im Schnee zu ziehen. Bereits in den vergangenen Tagen ist die Schneefallgrenze weit unter 1.000 Meter gefallen. Einige Skigebiete könnten aufgrund der günstigen Wetterlage sogar schon heute ihre Lifte öffnen.
In den letzten Tagen sind die Schneehöhen auf bis zu 60 Zentimeter gestiegen und die Alpen-Ressorts jubeln über die erste Schneeschicht, welche die Grundlage für die Winter-Saison bietet. Die Vorbereitungen auf die ersten Winteropenings laufen bereits auf Hochtouren, doch schon jetzt kann man einige tiefer gelegene Pisten stürmen.
Früher Wintereinbruch lässt Skigebiete jubeln
Durch den frühen Wintereinbruch könnte die heurige Winter-Saison für viele Jubelmeldungen sorgen. Während in den letzten Jahren einige Ressorts Probleme hatten und die Schneesicherheit oft nicht gewährleistet war, könnte es heuer besonders lange die Möglichkeit geben den Pistenzauber zu genießen.
- Mölltaler Gletscher (Kärnten): 5. November
- KitzSki, Kitzbühel & Kirchberg (Tirol): 6. November bis 4. April
- Sölden - Winterkigebiet (Tirol): 12. November bis Anfang Mai
- Gurgl (Tirol): 19. November bis 18. April
- Axamer Lizum (Tirol): 20. November bis 11. April
- Obertauern (Salzburg): 20. November bis 2. Mai
- Stubaital (Tirol): 21. November
- Silvretta Arena Ischgl/Samaun (Tirol): 26. November bis 2. Mai
- Silvretta Montafon (Vorarlberg): 27. November bis 11. April
- Kühtai (Tirol): 27. November bis 11. April
- Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel und Gasteinertal (Salzburg): 27. November bis 4. April
- Zauchensee (Salzburg): 27. November bis 11. April
- Saalbach Hinterglemm Leogang (Salzburg): 27. November
- Gaaler Lifte (Steiermark): 28. November
- Gerlitzen (Kärnten): 28. November
- Snow Space (Salzburg): 28. November bis Anfang April
- Hinterstoder (Oberösterreich): 28. November
- Turracher Höhe (Kärnten): 28. November bis 18. April
- Schladming - Planai (Steiermark): 28. November
- Gaaler Lifte (Steiermark): 28. November
- Hauser Kaibling - Schladming (Steiermark): 28. Novemberg
- Ski Arlberg (Vorarlberg/Tirol): 2. Dezember bis 18. April
- Serfaus-Fiss-Ladis (Tirol): 4. Dezember bis 4. April
- Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau (Tirol): 4. Dezember bis 4. April
- Zillertal Arena (Tirol): 4. Dezember bis 11. April
- Kreischberg (Steiermark): 4. Dezember
- Mayrhofen (Tirol): 4. Dezember bis 11. April
- St. Johann in Tirol (Tirol): 4. Dezember bis 29. März
- Dachstein West (Oberösterreich): 4. Dezember bis 29. März
- Bad Kleinkirchheim (Kärnten): 4. Dezember
- Damüls (Vorarlberg): 4. Dezember bis 4. April
- Katschberg (Kärnten): 4. Dezember bis 28. März
- Galltür (Tirol): 4. Dezember bis 11. April
- Nassfeld (Kärnten): 4. Dezember bis 4. April
- Schladming-Dachstein (Steiermark): 4. Dezember bis 4. April
- Annaberg (Niederösterreich): 5. Dezember
- Stuhleck - Semmering (Steiermark): 5. Dezember
- Lackenhof-Ötscher (Niederösterreich): 5. Dezember
- Zauberberg Semmering (Niederösterreich): 5. Dezember
- Filzmoos (Salzburg): 5. Dezember bis 28. März
- Klippitztörl (Kärnten): 5. Dezember
- Kasberg (Oberösterreich): 5. Dezember
- Steinplatte (Tirol): 5. Dezember bis 29. März
- Wurzeralm (Oberösterreich): 5. Dezember
- SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental (Tirol): 5. Dezember bis 29. März
- Großglockner Resorts Kals-Matrei (Tirol): 5. Dezember bis 29. März
- Hochkönig (Salzburg): 5. Dezember bis Anfang April
- Hochzillertal - Hochfügen (Tirol): 5. Dezember bis 11. April
- Wildkogel - Arena (Salzburg): 5. Dezember bis 4. April
- Sportgastein (Salzburg): 11. Dezember bis 2. Mai
- See (Tirol): 11. Dezember bis 4. April
- Kappl (Tirol): 11. Dezember bis 4. April
- Bad Gastein (Salzburg): 11. Dezember
- Arralifte Harmanschlag (Niederösterreich): 12. Dezember
- Tauplitz (Steiermark): 12. Dezember
- Innsbruck Igls - Patscherkofel (Tirol): 12. Dezember
- Jauerling (Niederösterreich): 12. Dezember
- Mönichkirchen - Mariensee (Niederösterreich): 12. Dezember
- Feuerkogel (Oberösterreich): 12. Dezember
- Radstadt - Altenmarkt (Salzburg): 18. Dezember bis 28. März
- Almenwelt Lofer (Salzburg): 18. Dezember bis 29. März
- Unterberg - Pernitz (Niederösterreich): 19. Dezember
- Hochkar (Niederösterreich): Niederösterreich: 19. Dezember
- Dachstein Krippenstein (Oberösterreich): 19. Dezember
- Reiteralm (Steiermark): 21. Dezember
- Forsteralm (Niederösterreich): 25. Dezember
- Gemeindealpe Mitterbach (Niederösterreich): 26. Dezember
- Oberstdorf Kleinwalsertal (Vorarlberg): Anfang Dezember bis Ende April/Anfang Mai
- Zell am See - Kaprun (Salzburg): Anfang Dezember bis 4. April
- Achensee (Tirol): Mitte Dezember bis Ende März
Den Auftakt macht KitzSki in Tirol bereits am kommenden Wochenende, in weiterer Folge ziehen einige bekannte SKigebiete, wie Obertauern und in Salzburg, die Turracher Höhe in Kärnten oder Schladming-Dachstein in der Steiermark nach.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden