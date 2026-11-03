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2 Beamte verletzt

Drogenfahrt mit 16 - Teenie kracht in Polizeiauto

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Bei Einsatzfahrt Unfall mit Polizeiauto
© APA, Symbolfoto
Zwei Polizisten mussten nach dem Unfall verletzt ins Spital.
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Ein erst 16-jähriger Bursch soll unter Drogeneinfluss mit einem Auto unterwegs gewesen sein und krachte schließlich in den Streifenwagen der Polizei. Besonders kurios: Als die Beamten ihn stoppen wollten, kletterte der Jugendliche plötzlich auf die Rückbank.

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Am Montagnachmittag gegen 15 Uhr fiel der Teenager einer Zivilstreife auf der Triester Straße auf. Er soll eine rote Ampel missachtet und während der Fahrt mit seinem Handy hantiert haben. Die Polizisten schalteten Blaulicht und eine Leuchttafel mit der Aufforderung zum Folgen ein. Doch statt anzuhalten, wechselte der der 16-Jährige plötzlich vom Fahrersitz auf die Rückbank. Sein Wagen rollte daraufhin gegen das Heck des Polizeiautos.

Zwei Polizisten verletzt

Beim Zusammenstoß wurden beide Beamten leicht verletzt und mussten im Unfallkrankenhaus ambulant behandelt werden. Der Grazer (16) hatte zudem keinen Führerschein. Ein Alkotest verlief negativ, ein Drogenschnelltest schlug allerdings an. Auch eine polizeiärztliche Untersuchung bestätigte seine Fahruntauglichkeit durch Drogen. Der Teenie wird angezeigt.

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