60 Zentimeter Schnee: Erste Skigebiete öffnen nach Wintereinbruch im November

Im Westen des Landes hat der Winter bereits Einzug erhalten. In den kommenden Tagen öffnen neben den Gletscher-Ressorts auch die ersten normalen Skigebiete ihre Pforten.

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Mit dem November startet die Vorfreude auf die Wintersport-Saison endgültig. Die Gletscher-Skigebiete werden bereits gestürmt. Doch nach dem frühen Wintereinbruch dauert es nicht mehr lange, bis auch die ersten Ski-Gebiete die Lifte starten.

Während die einen im November noch einmal in den Süden fliehen, ehe man sich auf den frostigen Winter vorbereitet, beginnt für die Anderen schon das große Ski-Fieber. Der November ist für viele perfekt, um die erste Schwünge im Schnee zu ziehen. Bereits in den vergangenen Tagen ist die Schneefallgrenze weit unter 1.000 Meter gefallen. Einige Skigebiete könnten aufgrund der günstigen Wetterlage sogar schon heute ihre Lifte öffnen.

In den letzten Tagen sind die Schneehöhen auf bis zu 60 Zentimeter gestiegen und die Alpen-Ressorts jubeln über die erste Schneeschicht, welche die Grundlage für die Winter-Saison bietet. Die Vorbereitungen auf die ersten Winteropenings laufen bereits auf Hochtouren, doch schon jetzt kann man einige tiefer gelegene Pisten stürmen.

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Früher Wintereinbruch lässt Skigebiete jubeln

Durch den frühen Wintereinbruch könnte die heurige Winter-Saison für viele Jubelmeldungen sorgen. Während in den letzten Jahren einige Ressorts Probleme hatten und die Schneesicherheit oft nicht gewährleistet war, könnte es heuer besonders lange die Möglichkeit geben den Pistenzauber zu genießen.

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Den Auftakt macht KitzSki in Tirol bereits am kommenden Wochenende, in weiterer Folge ziehen einige bekannte SKigebiete, wie Obertauern und in Salzburg, die Turracher Höhe in Kärnten oder Schladming-Dachstein in der Steiermark nach.

Dann öffnen die heimsichen Skigebiete Mölltaler Gletscher (Kärnten): 5. November

KitzSki, Kitzbühel & Kirchberg (Tirol): 6. November bis 4. April

Sölden - Winterkigebiet (Tirol): 12. November bis Anfang Mai

Gurgl (Tirol): 19. November bis 18. April

Axamer Lizum (Tirol): 20. November bis 11. April

Obertauern (Salzburg): 20. November bis 2. Mai

Stubaital (Tirol): 21. November

Silvretta Arena Ischgl/Samaun (Tirol): 26. November bis 2. Mai

Silvretta Montafon (Vorarlberg): 27. November bis 11. April

Kühtai (Tirol): 27. November bis 11. April

Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel und Gasteinertal (Salzburg): 27. November bis 4. April

Zauchensee (Salzburg): 27. November bis 11. April

Saalbach Hinterglemm Leogang (Salzburg): 27. November

Gaaler Lifte (Steiermark): 28. November

Gerlitzen (Kärnten): 28. November

Snow Space (Salzburg): 28. November bis Anfang April

Hinterstoder (Oberösterreich): 28. November

Turracher Höhe (Kärnten): 28. November bis 18. April

Schladming - Planai (Steiermark): 28. November

Gaaler Lifte (Steiermark): 28. November

Hauser Kaibling - Schladming (Steiermark): 28. Novemberg

Ski Arlberg (Vorarlberg/Tirol): 2. Dezember bis 18. April

Serfaus-Fiss-Ladis (Tirol): 4. Dezember bis 4. April

Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau (Tirol): 4. Dezember bis 4. April

Zillertal Arena (Tirol): 4. Dezember bis 11. April

Kreischberg (Steiermark): 4. Dezember

Mayrhofen (Tirol): 4. Dezember bis 11. April

St. Johann in Tirol (Tirol): 4. Dezember bis 29. März

Dachstein West (Oberösterreich): 4. Dezember bis 29. März

Bad Kleinkirchheim (Kärnten): 4. Dezember

Damüls (Vorarlberg): 4. Dezember bis 4. April

Katschberg (Kärnten): 4. Dezember bis 28. März

Galltür (Tirol): 4. Dezember bis 11. April

Nassfeld (Kärnten): 4. Dezember bis 4. April

Schladming-Dachstein (Steiermark): 4. Dezember bis 4. April

Annaberg (Niederösterreich): 5. Dezember

Stuhleck - Semmering (Steiermark): 5. Dezember

Lackenhof-Ötscher (Niederösterreich): 5. Dezember

Zauberberg Semmering (Niederösterreich): 5. Dezember

Filzmoos (Salzburg): 5. Dezember bis 28. März

Klippitztörl (Kärnten): 5. Dezember

Kasberg (Oberösterreich): 5. Dezember

Steinplatte (Tirol): 5. Dezember bis 29. März

Wurzeralm (Oberösterreich): 5. Dezember

SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental (Tirol): 5. Dezember bis 29. März

Großglockner Resorts Kals-Matrei (Tirol): 5. Dezember bis 29. März

Hochkönig (Salzburg): 5. Dezember bis Anfang April

Hochzillertal - Hochfügen (Tirol): 5. Dezember bis 11. April

Wildkogel - Arena (Salzburg): 5. Dezember bis 4. April

Sportgastein (Salzburg): 11. Dezember bis 2. Mai

See (Tirol): 11. Dezember bis 4. April

Kappl (Tirol): 11. Dezember bis 4. April

Bad Gastein (Salzburg): 11. Dezember

Arralifte Harmanschlag (Niederösterreich): 12. Dezember

Tauplitz (Steiermark): 12. Dezember

Innsbruck Igls - Patscherkofel (Tirol): 12. Dezember

Jauerling (Niederösterreich): 12. Dezember

Mönichkirchen - Mariensee (Niederösterreich): 12. Dezember

Feuerkogel (Oberösterreich): 12. Dezember

Radstadt - Altenmarkt (Salzburg): 18. Dezember bis 28. März

Almenwelt Lofer (Salzburg): 18. Dezember bis 29. März

Unterberg - Pernitz (Niederösterreich): 19. Dezember

Hochkar (Niederösterreich): Niederösterreich: 19. Dezember

Dachstein Krippenstein (Oberösterreich): 19. Dezember

Reiteralm (Steiermark): 21. Dezember

Forsteralm (Niederösterreich): 25. Dezember

Gemeindealpe Mitterbach (Niederösterreich): 26. Dezember

Oberstdorf Kleinwalsertal (Vorarlberg): Anfang Dezember bis Ende April/Anfang Mai

Zell am See - Kaprun (Salzburg): Anfang Dezember bis 4. April

Achensee (Tirol): Mitte Dezember bis Ende März

Superstars bei Openings

Auch heuer locken zahlreiche Skigebiete auch wieder mit Auftritten von Superstars zu ihren Openings. So gibt es in Ischgl etwa Westlife, in Obertauern "Die Fantastischen Vier" und Anastacia, in Saalbach folgt im Dezember ein Winter-Festival. Nach Flachau kommen heuer etwa Boney M und in Schladming wird Helene Fischer den Winter lautstark einläuten.

Helene Fischer heizt heuer in Schladming ein. © Getty Images

Spätestens dann ist der Winter endgültig im Land angekommen und bis dahin ist noch mit jeder Menge Neuschnee zu rechnen.