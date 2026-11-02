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Wintersport-Saison beginnt

60 Zentimeter Schnee: Erste Skigebiete öffnen nach Wintereinbruch im November

Dominik Lehmann
von
Verschneite Skipiste mit Liften, Gebäuden und Bergen im Skigebiet Obertauern bei blauem Himmel.
© Getty Images/Westend61
Im Westen des Landes hat der Winter bereits Einzug erhalten. In den kommenden Tagen öffnen neben den Gletscher-Ressorts auch die ersten normalen Skigebiete ihre Pforten.
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Mit dem November startet die Vorfreude auf die Wintersport-Saison endgültig. Die Gletscher-Skigebiete werden bereits gestürmt. Doch nach dem frühen Wintereinbruch dauert es nicht mehr lange, bis auch die ersten Ski-Gebiete die Lifte starten.

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Während die einen im November noch einmal in den Süden fliehen, ehe man sich auf den frostigen Winter vorbereitet, beginnt für die Anderen schon das große Ski-Fieber. Der November ist für viele perfekt, um die erste Schwünge im Schnee zu ziehen. Bereits in den vergangenen Tagen ist die Schneefallgrenze weit unter 1.000 Meter gefallen. Einige Skigebiete könnten aufgrund der günstigen Wetterlage sogar schon heute ihre Lifte öffnen.

In den letzten Tagen sind die Schneehöhen auf bis zu 60 Zentimeter gestiegen und die Alpen-Ressorts jubeln über die erste Schneeschicht, welche die Grundlage für die Winter-Saison bietet. Die Vorbereitungen auf die ersten Winteropenings laufen bereits auf Hochtouren, doch schon jetzt kann man einige tiefer gelegene Pisten stürmen.

Früher Wintereinbruch lässt Skigebiete jubeln

Durch den frühen Wintereinbruch könnte die heurige Winter-Saison für viele Jubelmeldungen sorgen. Während in den letzten Jahren einige Ressorts Probleme hatten und die Schneesicherheit oft nicht gewährleistet war, könnte es heuer besonders lange die Möglichkeit geben den Pistenzauber zu genießen.

Den Auftakt macht KitzSki in Tirol bereits am kommenden Wochenende, in weiterer Folge ziehen einige bekannte SKigebiete, wie Obertauern und in Salzburg, die Turracher Höhe in Kärnten oder Schladming-Dachstein in der Steiermark nach.

Dann öffnen die heimsichen Skigebiete
  • Mölltaler Gletscher (Kärnten): 5. November
  • KitzSki, Kitzbühel & Kirchberg (Tirol): 6. November bis 4. April
  • Sölden - Winterkigebiet (Tirol): 12. November bis Anfang Mai
  • Gurgl (Tirol): 19. November bis 18. April
  • Axamer Lizum (Tirol): 20. November bis 11. April
  • Obertauern (Salzburg): 20. November bis 2. Mai
  • Stubaital (Tirol): 21. November
  • Silvretta Arena Ischgl/Samaun (Tirol): 26. November bis 2. Mai
  • Silvretta Montafon (Vorarlberg): 27. November bis 11. April
  • Kühtai (Tirol): 27. November bis 11. April
  • Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel und Gasteinertal (Salzburg): 27. November bis 4. April
  • Zauchensee (Salzburg): 27. November bis 11. April
  • Saalbach Hinterglemm Leogang (Salzburg): 27. November
  • Gaaler Lifte (Steiermark): 28. November
  • Gerlitzen (Kärnten): 28. November
  • Snow Space (Salzburg): 28. November bis Anfang April
  • Hinterstoder (Oberösterreich): 28. November
  • Turracher Höhe (Kärnten): 28. November bis 18. April
  • Schladming - Planai (Steiermark): 28. November
  • Gaaler Lifte (Steiermark): 28. November
  • Hauser Kaibling - Schladming (Steiermark): 28. Novemberg
  • Ski Arlberg (Vorarlberg/Tirol): 2. Dezember bis 18. April
  • Serfaus-Fiss-Ladis (Tirol): 4. Dezember bis 4. April
  • Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau (Tirol): 4. Dezember bis 4. April
  • Zillertal Arena (Tirol): 4. Dezember bis 11. April
  • Kreischberg (Steiermark): 4. Dezember
  • Mayrhofen (Tirol): 4. Dezember bis 11. April
  • St. Johann in Tirol (Tirol): 4. Dezember bis 29. März
  • Dachstein West (Oberösterreich): 4. Dezember bis 29. März
  • Bad Kleinkirchheim (Kärnten): 4. Dezember
  • Damüls (Vorarlberg): 4. Dezember bis 4. April
  • Katschberg (Kärnten): 4. Dezember bis 28. März
  • Galltür (Tirol): 4. Dezember bis 11. April
  • Nassfeld (Kärnten): 4. Dezember bis 4. April
  • Schladming-Dachstein (Steiermark): 4. Dezember bis 4. April
  • Annaberg (Niederösterreich): 5. Dezember
  • Stuhleck - Semmering (Steiermark): 5. Dezember
  • Lackenhof-Ötscher (Niederösterreich): 5. Dezember
  • Zauberberg Semmering (Niederösterreich): 5. Dezember
  • Filzmoos (Salzburg): 5. Dezember bis 28. März
  • Klippitztörl (Kärnten): 5. Dezember
  • Kasberg (Oberösterreich): 5. Dezember
  • Steinplatte (Tirol): 5. Dezember bis 29. März
  • Wurzeralm (Oberösterreich): 5. Dezember
  • SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental (Tirol): 5. Dezember bis 29. März
  • Großglockner Resorts Kals-Matrei (Tirol): 5. Dezember bis 29. März
  • Hochkönig (Salzburg): 5. Dezember bis Anfang April
  • Hochzillertal - Hochfügen (Tirol): 5. Dezember bis 11. April
  • Wildkogel - Arena (Salzburg): 5. Dezember bis 4. April
  • Sportgastein (Salzburg): 11. Dezember bis 2. Mai
  • See (Tirol): 11. Dezember bis 4. April
  • Kappl (Tirol): 11. Dezember bis 4. April
  • Bad Gastein (Salzburg): 11. Dezember
  • Arralifte Harmanschlag (Niederösterreich): 12. Dezember
  • Tauplitz (Steiermark): 12. Dezember
  • Innsbruck Igls - Patscherkofel (Tirol): 12. Dezember
  • Jauerling (Niederösterreich): 12. Dezember
  • Mönichkirchen - Mariensee (Niederösterreich): 12. Dezember
  • Feuerkogel (Oberösterreich): 12. Dezember
  • Radstadt - Altenmarkt (Salzburg): 18. Dezember bis 28. März
  • Almenwelt Lofer (Salzburg): 18. Dezember bis 29. März
  • Unterberg - Pernitz (Niederösterreich): 19. Dezember
  • Hochkar (Niederösterreich): Niederösterreich: 19. Dezember
  • Dachstein Krippenstein (Oberösterreich): 19. Dezember
  • Reiteralm (Steiermark): 21. Dezember
  • Forsteralm (Niederösterreich): 25. Dezember
  • Gemeindealpe Mitterbach (Niederösterreich): 26. Dezember
  • Oberstdorf Kleinwalsertal (Vorarlberg): Anfang Dezember bis Ende April/Anfang Mai
  • Zell am See - Kaprun (Salzburg): Anfang Dezember bis 4. April
  • Achensee (Tirol): Mitte Dezember bis Ende März

Superstars bei Openings

Auch heuer locken zahlreiche Skigebiete auch wieder mit Auftritten von Superstars zu ihren Openings. So gibt es in Ischgl etwa Westlife, in Obertauern "Die Fantastischen Vier" und Anastacia, in Saalbach folgt im Dezember ein Winter-Festival. Nach Flachau kommen heuer etwa Boney M und in Schladming wird Helene Fischer den Winter lautstark einläuten.

Helene Fischer heizt heuer in Schladming ein.
Helene Fischer heizt heuer in Schladming ein. © Getty Images

Spätestens dann ist der Winter endgültig im Land angekommen und bis dahin ist noch mit jeder Menge Neuschnee zu rechnen.

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