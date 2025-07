Unternehmer-Legende Grupp: "Habe versucht, mein Leben zu beenden"

Wolfgang Grupp (83) ist eine Institution und absolute Unternehmerlegende. Jetzt legte er ein trauriges Geständnis ab. Grupp hatte versucht, sich das Leben zu nehmen.

Grupp, der langjährige Trigema-Chef, war zehn Tage im Krankenhaus, die Hintergründe bis dahin weitestgehend unklar. Jetzt die bestürzende Nachricht - von Grupp selbst, er hatte einen Selbstmordversuch unternommen.

Andere Menschen sensibilisieren

In einem Brief, aus dem die deutsche "Bild"-Zeitung zitiert, schildert Grupp seine Beweggründe. Die deutsche Zeitung veröffentlichte den Brief mit ausdrücklicher Zustimmung Grupps. Der Unternehmer will andere Menschen sensibilisieren und helfen, Grupp will wachrütteln und ein Bewusstsein schaffen.

Am Morgen des 7. Juli 2025

In dem Schreiben schildert Grupp, dass er an "Altersdepression" leide und deshalb versucht habe, sich das Leben zu nehmen. Mit seinem Brief will er klarmachen, dass er den falschen Weg gewählt habe und anderen Menschen, die wie er an Depressionen leiden, helfen. Am Morgen des 7. Juli 2025 wollte Grupp seinem Leben ein Ende setzen.

Um anderen Menschen zu helfen

25 Zeilen ist der Grupp-Brief lang. Damit will er wachrütteln, dass man bei Depressionen nicht mehr weggeschaut wird. Grupp schreibt: „Ich bin im 84. Lebensjahr und leide an sogenannten Altersdepressionen. Da macht man sich auch Gedanken darüber, ob man überhaupt noch gebraucht wird. Ich habe deswegen auch versucht, mein Leben zu beenden. Es kann etwas länger dauern, bis ich wieder ganz gesund bin.“ Der langjährige Trigema-Chef geht in seiner wohl schwersten Zeit an die Öffentlichkeit - auch um anderen Menschen zu helfen.

(S E R V I C E - Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at)