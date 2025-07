Zwangsouting im Dschungel? Jay Khan rechnet nach 14 Jahren mit Sarah Knappik ab

Der US5-Star packt in seinem Buch "Tariq & Ich" über die Branche aus und deckt viele Lügen und Intrigen auf.

Es war einer der dramatischsten Momente der fünften Staffel von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!: Als Jay Khan und Sarah Knappik 2011 gemeinsam im RTL-Dschungelcamp saßen, ahnte niemand, dass eine Aussage von ihr sein Leben komplett verändern würde. Nun, 14 Jahre später, spricht der Sänger offen über die Folgen – und erhebt schwere Vorwürfe.

"Sarah hat mich zerstört"

„Sarah hat mich durch eine Lüge öffentlich zerstört“, schreibt Jay Khan in seiner Autobiografie „Tariq und ich“ und schildert gegenüber der Bild, wie sehr ihn das bis heute belastet. Denn laut dem Ex-US5-Star war es nicht nur ein Gerücht, sondern ein ungewolltes Outing vor einem Millionenpublikum – ein Outing, das so nie der Wahrheit entsprach.

Knappik hatte im Camp behauptet, Khan sei in Wahrheit homosexuell und habe ihr vor dem Einzug vorgeschlagen, eine Fake-Romanze für die Kameras zu inszenieren. Ein klarer Seitenhieb auf die damals vielbeachtete Liaison zwischen Jay und Mitcamperin Indira Weis. Für Khan ein massiver Einschnitt: „Danach wurde alles an mir infrage gestellt und verurteilt. Privat wie beruflich war das ein Super-GAU. Meine Karriere war tot.“

Harte Zeiten

Jay erinnert sich an die harte Zeit nach dem Camp. In den Medien sei er plötzlich nur noch als „Gay Khan“ oder „Liebes-Lügenbaron“ tituliert worden. Selbst sein Vater wurde Ziel von Anfeindungen, man habe ihn sogar aufgefordert, seinen Sohn zu verstoßen. Khan: „Ich blieb tagelang im Bett. Ich fiel in ein tiefes Loch. Die Depressionen waren schlimm. Keine Plattenfirma wollte mehr mit mir arbeiten.“

Im Rückblick sagt er: „Ich hatte keinen Lebenswillen mehr. Nur mein Glaube, meine Familie und ein paar enge Freunde haben mich gerettet.“ Besonders bitter: Jay behauptet, es sei Knappik gewesen, die vor der Show bei ihm Hilfe gesucht habe. „Sie rief mich weinend an, weil sie jemanden an ihrer Seite wollte. Ich ging zu ihr – und dann nutzte sie das gegen mich aus.“

Heute hat Jay Khan das Schlimmste überstanden. Er ist wieder als Musiker erfolgreich – aktuell mit dem Album „Verdammt!“ – und lebt seit sieben Jahren mit seiner Partnerin Jessie in einer stabilen Beziehung.

Das sagt Sarah Knappik dazu

Als Sarah Knappik mit Jays Vorwürfen konfrontiert wird, zeigt sie sich überrascht – und weicht aus. Sie sagt: „Ich habe nie behauptet, dass Jay homosexuell ist. Ich habe mich nur auf öffentliche Medienberichte bezogen – ohne persönliche Bewertung.“ Im Dschungel hatte sie damals allerdings gesagt: „(...) weil der Jay jemand ist, der in der Medienwelt drinsteht als schwul!“ Ein Satz, der für Jay alles veränderte.

Heute sagt Knappik: „Dass dieses Thema für Jay im Nachgang belastend war, tut mir leid – liegt aber nicht in meiner Verantwortung. Es zeigt eher, wie unsere Gesellschaft mit dem Thema Homosexualität umgeht.“

Für Jay Khan ist klar: Die Narben sitzen tief. Und der Weg zurück auf die Bühne war kein leichter. Doch er hat ihn geschafft – trotz allem.