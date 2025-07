Backstreet Boys-Hype in Schladming: Beide Konzerte ausverkauft

30.000 Tickets in sechs Tagen weg – nicht mal Robbie Williams schaffte das

Schladming - Was nicht einmal Weltstar Robbie Williams gelang, haben die Backstreet Boys geschafft: In nur sechs Tagen verkauften sich über 30.000 Tickets für ihre beiden Konzerte im Schladminger Planai-Stadion. Beide Shows am 6. und 7. Dezember sind damit restlos ausverkauft.

Halbstunden-Hype um erste Show

Der Ansturm übertraf alle Erwartungen. Die ersten 15.000 Karten für das ursprünglich geplante Konzert am 6. Dezember waren in weniger als einer halben Stunde vergriffen. "So einen Run haben wir noch nie erlebt", erklärt Veranstalter Klaus Leutgeb. "Selbst bei Robbie Williams ging es nicht so schnell."

Aufgrund der enormen Nachfrage entschied sich die Leutgeb Entertainment Group spontan, eine Zusatzshow für den 7. Dezember zu organisieren. Auch diese 15.000 Tickets waren innerhalb weniger Tage ausverkauft.

Schladming wird zum Musik-Hotspot

Der Erfolg unterstreicht die wachsende Bedeutung des Ski-Opening Schladming-Dachstein als europäischer Musik-Treffpunkt. "Wir haben uns in den letzten Jahren zu einer ersten Adresse für internationale Stars entwickelt", so Leutgeb stolz.

Die Backstreet Boys werden mit ihrem neuen Album "Millennium 2.0" auftreten – es ist ihr einziges Europa-Gastspiel in diesem Jahr. Fans können sich auf eine spektakuläre Bühnentechnik und alle großen Hits der 90er-Jahre freuen.

Nur noch VIP-Tickets verfügbar

Reguläre Karten sind keine mehr zu haben. Lediglich limitierte VIP-Pakete sind noch auf oeticket.com erhältlich. Diese beinhalten einen Sitzplatz auf der Tribüne sowie ein Gala-Dinner vor dem Konzert.

Als Alternative bietet die Hohenhaus-Tenne spezielle Cards mit direktem Blick auf das Konzertgeschehen von den Balkonen und Zugang zur legendären Aftershow-Party.