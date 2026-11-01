Wintersperren
Kein Neuschnee: Diese Straßensperren gelten ab Morgen
Der Winter steht an! Für die kommenden Monate werden einige Bergpässe aufgrund der drohenden Schneemenge gesperrt werden, wie der ÖAMTC angibt. Einige Straßen sind schon im Oktober zugemacht worden. Im November kommen weitere hinzu.
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Die Liste aller Straßensperren:
Vorarlberg:
- Furkajoch (L 51): Die Verbindung zwischen Damüls-Laterns/Bädle ist derzeit offen.
- Lechtal-Landesstraße (L 198): Die Verbindung zwischen Lech und Warth ist offen.
Vorarlberg/ Tirol:
- Silvretta-Hochalpenstraße (2): Verbindung zwischen Partenen und Galtür; die Vorarlberger Seite ist aufgrund von Bauarbeiten bis voraussichtlich 2030 gesperrt. Auf der Tiroler Seite herrscht seit dem 27. Oktober die Wintersperre.
Tirol:
- Hahntennjoch (L 72/L 246): Die Verbindung zwischen dem Inn- und Lechtal ist weiterhin offen.
Tirol/ Südtirol:
- Staller Sattel (L 25): Verbindung zwischen dem Defereggental in Osttirol und dem Antholzer Tal bleibt offen.
- Timmelsjoch (B186): Die Verbindung zwischen Tiroler Ötztal und Südtiroler Passeiertal ist bis zum Sonntag, 8. November, 20.00 Uhr offen. Danach gilt hier die Wintersperre.
Kärnten/ Salzburg:
- Großglockner-Hochalpenstraße: Die Verbindung zwischen den Mautstellen Ferleiten und Heiligenblut ist ab dem 2. November gesperrt.
Kärnten:
- Nockalmstraße: Ebenfalls ist die Verbindung Ebene Reichenau und Innerkrems ab dem 2. November über den Winter gesperrt.
- Malta Hochalmstraße: Die Verbindung zwischen Gmünd und Kölnbreinsperre befindet sich bereits in der Wintersperre.
Steiermark:
- Sölkpass (L704): Die Verbindung zwischen dem Mur- und dem Ennstal ist bereits gesperrt.
Das ÖAMTC betont, dass vorübergehende wetterbedingte Sicherheitssperren der Passstraßen jederzeit möglich sind.
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