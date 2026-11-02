DAS verrät die Allerseelen-Bauernregel über Weihnachten

Zu Allerseelen soll ein bisschen Regen Glück bringen – doch klares und kaltes Wetter könnte Böses für Weihnachten ankündigen.

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Das Wetter zeigt sich Anfang November herbstlich unentschlossen mit tiefen Wolken, Regen und Temperaturen zwischen spätem Herbst und erstem Winterhauch. Genau das nahmen frührere Generationen zum Anlass, aus dem Tagesverlauf Schlüsse auf die kommenden Wochen zu ziehen.

Alte Sprüche

Zwei Sprüche sind rund um den 2. November besonders bekannt: "Der Allerseelentag drei Tropfen Regen mag". Die zweite Fassung warnt vor zu klarem Himmel: "Um Allerseelen kalt und klar, macht auf Weihnacht alles starr." Frostiges Wetter an Allerseelen würde demnach auf einen bitterkalten Winter mit starrem Frost zum Fest hindeuten.

Aktuelle Prognose

Laut Prognose zeigt sich der 2. November wolkenverhangen mit zeitweiligem Regen und Höchstwerten zwischen 4 und 12 Grad. Von klarem Himmel ist keine Spur. Damit trifft die erste Regel die tatsächliche Wetterlage recht genau, während die zweite Regel gegenstandslos bleibt.

Volkskultur und Fakten

In erster Linie sind solche Lostage ein Stück Volkskultur, die über Jahrhunderte aus Alltagsbeobachtungen entstanden sind. Ein Tagesereignis im November erklärt statistisch nichts über das Wetter sieben Wochen später. Verschärft wird dies durch den Klimawandel, der gewohnte Wetterrhythmen verschiebt.