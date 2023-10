Heimliche Hochzeit bei Kerth & Terenzi

Nach Prügeleien und Missbrauchsvorwürfen haben Verena Kerth und Marc Terenzi in Las Vegas "Ja" gesagt

Via Instagram verkündeten Marc Terenzi (45) und Verena Kerth (42) ihre heimliche Hochzeit. Im Weißen Dirndl und Lederhose posiert das Paar vor der legendären "Little White Chapel" in Las Vegas. Dabei hält Kerth einen weißen Rosenstrauß in der Hand und jubelt.

Fans des Paares sind aber doch einigermaßen verwundert über die Blitzhochzeit. Schließlich sorgten die Beiden erst vor kurzem mit Prügel, blauen Flecken und Alkohol-Exzessen für Aufregung. Dazu kommt, dass es gegen Terenzi einen Strafbefehl wegen sexueller Belästigung einer Minderjährigen gibt.

Kleine Feier

Verlobt haben sich Terenzi und Kerth bereits im Jänner nach dem Dschungelcamp. Jetzt haben sie anscheinend wirklich "Ja" gesagt. Auf Instagram postete das Paar noch einige Fotos von der "Feier" nach der Trauung. Bei einem Nobel-Asiaten in Vegas bestellte das Paar Sashimi, gegrillten Fisch, Fleisch und Salat. Dazu wird der Brautstrauß mit weißen Rosen am Tisch drappiert.

Terenzi postete auch ein Foto seiner Frau beim Fertigmachen für die Hochzeit - offiziell bestätigt haben die Beiden ihren Bund fürs Leben aber noch nicht.