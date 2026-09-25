Scientists4Future: "Mehrheit will Windräder"

Beim Windpark Schildberg setzten Bürger und Wissenschafter am Freitag ein starkes Zeichen für erneuerbare Energien – sie versuchen, mit gängigen Windkraft-Mythen aufzuräumen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Freitag haben Stimmen aus der Zivilgesellschaft gemeinsam mit Wissenschaftern im Windpark Schildberg ein Zeichen für den Windkraft-Ausbau gesetzt. Sie wollen jene Mehrheit sichtbar machen, die, so sagen sie, erneuerbare Energien befürwortet – "und damit dem Eindruck entgegentreten, Windkraft stoße auf breite Ablehnung", wie es in einer Aussendung heißt. Repräsentative Umfragen von Scientists4Future zeigen: Zwischen 2015 und 2025 gaben 60 bis 74 Prozent der Bevölkerung an, einem Windrad in der eigenen Gemeinde zuzustimmen.

Vor dem Windkraftwerk. © Fridays for Future

Betroffene melden sich zu Wort

Niki Brunner aus Allentsteig berichtet, wie das Waldviertel bereits jetzt unter der Klimakrise leidet – von Borkenkäfer über Hagel bis zur heurigen Hitzewelle. Alexander Kesselring aus Traismauer gründete die Bürgerinitiative „Traismauer im Aufwind" und organisierte bereits eine Exkursion zu einem bestehenden Windpark im Wald.

Naturschutz und Windkraft kein Widerspruch

Biodiversitätsforscher Franz Essl betont: Ausschlusszonen rund um Schutzgebiete seien wichtig, doch ausgewiesene Windkraftzonen sollten konsequent genutzt werden. Sein Fazit: Klimaschutz ist Naturschutz.

Neue Broschüre räumt mit Mythen auf

Die Scientists for Future veröffentlichten zudem eine Faktenbroschüre, die Windkraft-Mythen entkräftet – etwa das Gerücht, Windräder dürften grundsätzlich nicht im Wald stehen. Von 2. bis 4. Oktober folgen drei Energie-Stammtische im Waldviertel in Horn, Zwettl und Bärnkopf.

Mit dabei sind unter anderem die Wissenschafter:innen Johannes Schmidt von der Universität für Bodenkultur, Sigrid Stagl von der Wirtschaftsuniversität Wien und Hanns Moshammer von der Medizinischen Universität Wien, um mit der Bevölkerung direkt ins Gespräch zu kommen und Mythen über Windkraft richtigzustellen.