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Freibad Schwechat baut für Kids um

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So in etwa wird der neue Kinderbereich aussehen im Sommerbad aussehen.
© KI-Bild - Stadtgemeinde Schwechat
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Schwechat hat die Auftragsvergabe für die Bauleistungen des Bauabschnitts 2a im Freibad Schwechat beschlossen.
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Den Zuschlag erhielt die Firma GWT Gesellschaft für Wassertechnik Schwimmbad & Therme GmbH aus Sollenau als Generalunternehmer. Der vergaberechtlich relevante Gesamtangebotspreis beträgt 895.000 Euro netto.

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Mit dem Projekt werden ein neues Kinderbecken, ein attraktiver Spraypark mit Wasserspielelementen sowie die dafür erforderlichen technischen Anlagen errichtet. Der neue Kinderbereich entsteht als Ersatz für das bestehende Kinderbecken, das im Zuge der weiteren Entwicklung des Hallenbades abgetragen werden muss. Das Projekt schafft damit eine moderne und zukunftsorientierte Freizeitinfrastruktur für Familien und Kinder.

Der Baubeginn ist bereits für Herbst 2026 vorgesehen. Die Fertigstellung soll rechtzeitig zur Schwimmbadsaison 2027 erfolgen. Mit der Investition setzt die Stadtgemeinde Schwechat einen weiteren wichtigen Schritt zur Attraktivierung des Freibades und zur Verbesserung des Freizeitangebots für die Schwechater Bevölkerung.

Dem Antrag stimmten die Fraktionen von SPÖ, FPÖ, NEOS, Grünen und GfS zu, während die ÖVP gegen die Auftragsvergabe votierte.

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