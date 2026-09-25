Ardo-Werk vor dem Aus: Schock für Groß-Enzersdorf

Die angekündigte Schließung des Ardo-Werks in Groß-Enzersdorf 2027 trifft die Stadt und die gesamte Region schwer.

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Die angekündigte beabsichtigte Schließung des Produktions- und Verpackungswerks der Ardo Austria Frost GmbH in Groß-Enzersdorf im Jahr 2027 ist eine ernste Nachricht für die Stadt Groß-Enzersdorf und die gesamte Region.

Besonders betroffen macht die Situation der Mitarbeiter sowie der vielen betroffenen Landwirte und Zulieferbetriebe.

Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec (SPÖ). © SPÖ Groß-Enzersdorf

Bürgermeisterin: „Ein schwerer Einschnitt"

"Hinter der geplanten Schließung stehen Menschen, Familien und persönliche Lebensgeschichten. Die Mitarbeiter haben maßgeblich zum Erfolg des Standorts beigetragen, und der drohende Einkommensverlust ist für alle Betroffenen ein schwerer Einschnitt", sagt Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec (SPÖ).

Auch für die heimischen Landwirte und lokalen Lieferunternehmen ist die angekündigte Schließung ein schwerer Schlag. Die langjährigen Geschäftsbeziehungen mit dem Werk sind für viele Betriebe ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor. Wir hoffen, dass die kommenden Gespräche konstruktiv verlaufen", so die Bürgermeisterin.

Wichtiger Wirtschaftsfaktor für Groß-Enzersdorf

Für Groß-Enzersdorf ist die Ardo Austria Frost GmbH seit vielen Jahren ein wichtiger Bestandteil des Wirtschaftsstandorts. Die angekündigte Schließung trifft die Stadtgemeinde daher sehr.