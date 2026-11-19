Der kommende ORF-Boss sieht eine Allianz mit dem Publikum als "beste Lebensversicherung für den ORF". Währenddessen ist der ORF-Redaktionsrat angesichts des Sparprogramms alarmiert.

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Der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig hat sich am Donnerstag erstmals in einer Sitzung des ORF-Publikumsrats präsentiert und dabei die Frage aufgeworfen, ob auch in Österreich 400.000 Menschen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf die Straße gehen würden, wie es kürzlich in Prag geschah. Das sei eine zentrale Frage. Denn die Allianz mit dem Publikum sei "die beste Lebensversicherung für den ORF".

ORF in der Krise: "Wir müssen für alle da sein"

Pig versicherte, erkannt zu haben, dass das reine Senden von Programm nicht ausreiche. Deshalb sieht die Führungsstruktur ab Jänner eine neue Direktion für Audience und Plattformen vor.

"Wenn der ORF Bestand haben soll, müssen wir ein ORF für alle sein", sagte er und kündigte an, den Dialog mit dem Publikum deutlich hochzufahren. "Wir müssen die Liebe zu den Menschen entdecken", so Pig, der mit viel Freude und Herzblut auch in schwierige Gespräche einsteigen wolle.

"Publikum muss sich im Programm wiederfinden"

Clemens Pig und Ingrid Thrunher, die aktuelle Generaldirektorin. © Andreas Tischler / Vienna Press

Er habe bereits den Dialog mit unterschiedlichsten Gruppen in Österreich gesucht. Sein Befund: "Die Lauten übernehmen in den sozialen Medien oftmals das Kommando. Aber wir haben nach wie vor eine starke Beziehung zu unserem Publikum." Natürlich gebe es aber auch neuralgische Punkte, sagte er mit Blick auf Jüngere und Menschen, die sich insgesamt von traditionellen Medien, der Wissenschaft und der Politik abgewendet hätten. Sein Ziel: "Das Publikum muss sich in den Programmen des ORF wiederfinden. Dann wissen sie auch, weshalb sie Haushaltsabgabe zahlen."

Auch eine Tour durch den ORF und dessen Landesstudios hat Pig weitgehend abgeschlossen. Zur Stimmung hielt er fest, dass es eine große Erwartungshaltung und Handlungsbereitschaft, aber auch Verunsicherung in der Belegschaft gebe. Der ORF-Finanzplan sieht für 2027 aufgrund der vom Gesetzgeber kurzfristig gestrichenen Kompensation für den Entfall des Vorsteuerabzugs mit dem Umstieg auf den ORF-Beitrag in Höhe von 93 Mio. Euro pro Jahr ein deutliches Minus vor. Auch sollen bis einschließlich 2029 350 bis 380 Vollzeitäquivalente abgebaut werden. Als zentral erachtet Pig es, im 1. Quartal 2027 einen Kassensturz vorzunehmen, viel zu kommunizieren und rasch Klarheit zu schaffen.

ORF-Redaktionsrat alarmiert

Der ORF-Redaktionsrat zeigte sich am Donnerstag in einer Aussendung alarmiert und schrieb angesichts der prekären Lage von einer "letzten Chance für den ORF". Man habe zu wenig erklärt, was der ORF für 50 Cent pro Tag alles leiste: "verlässliche Nachrichten aus Österreich und aus aller Welt, Kultur, Wissenschaft, Sport und Unterhaltung in Fernsehen, Radio und Internet". Trotz der Leistungen des ORF für die Gesellschaft habe die Regierung dem ORF erneut ein Sparprogramm auferlegt, das zwangsläufig auch im Programm sichtbar werde. Die kurzfristige Streichung der 93 Mio. Euro sei ein Verstoß gegen das Europäische Medienfreiheitsgesetz, das eine ausreichende, nachhaltige und vorhersehbare Finanzierung öffentlich-rechtlicher Medien vorsehe, meint der ORF-Redaktionsrat. Man unterstütze daher die Geschäftsführung bei ihrer Bestrebung, alle rechtlichen Möglichkeiten zur Sicherung der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Auftrages auszuschöpfen. ORF-Chefin Ingrid Thurnher hat bereits eine Verfassungsklage angekündigt.

Rund eineinhalb Monate steht Thurnher noch an der ORF-Spitze. Sie nutzte die Publikumsratssitzung, um u.a. darauf hinzuweisen, dass drei von zehn Erwachsenen in Österreich einfache Texte kaum lesen und verstehen können. "Das muss uns als öffentlich-rechtlichen Rundfunk beschäftigen", sagte sie, wolle man doch gesellschaftliche Teilhabe für alle ermöglichen und Menschen das Handwerkszeug geben, sich selbst ein Urteil bilden zu können.

Publikumsräte dankten Thurnher

Mehrere Publikumsräte dankten Thurnher für ihren Einsatz. "Sie waren und sind ein Anker in stürmischen Zeiten", hielt etwa Andreas Kratschmar fest und wünschte sich eine Art "Talk bei Thurnher". Nach ihren Erfahrungen im ORF-Stiftungsrat sei sie auch für die "wildesten" Diskussionen gerüstet, meinte er augenzwinkernd. Auch Willi Mernyi stellte fest, dass Thurnher den ORF in seiner besten Form verkörpere und wünschte sich, dass man sie noch "sehr oft" sieht. Womöglich tritt das ein. Pig sagte, dass es Gespräche mit Thurnher über eine mögliche Tätigkeit im Bereich Publikumsdialog - on air und off air - gebe.

Der Ausbau der Barrierefreiheit im ORF-Programm schreitet indes voran, belegte Robert Ziegler, Leiter Barrierefreiheit und Inklusion, mit etlichen Zahlen im Gepäck. Die Untertitelungsquote liege über alle TV-Sender hinweg bei über 80 Prozent. Das Ziel und der gesetzliche Auftrag 2030 100 Prozent zu gewährleisten, sei "sehr realistisch". Auch am Ausbau der Live-Untertitelung werde mittels des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz (KI) weiter gearbeitet.

In Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) werde mittlerweile auch die Sendung "Thema" angeboten. Ein weiteres Magazin - wohl "Am Schauplatz" - soll 2027 in ÖGS angeboten werden.

Im Bereich der Audiodeskription bewege man sich bis 2029 auf 4.500 Stunden zu und damit rund zehn Prozent des Gesamtprogramms. Der Schwerpunkt liege hier auf Großereignissen, verwies Ziegler etwa auf alle Live-Übertragungen bei den Paralympics und alle 52 ORF-Live-Spiele bei der Fußball-WM.