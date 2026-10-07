Mega-Strafe für Manchester City offenbar geleaket

Rund um den englischen Topklub Manchester City kursieren Berichte über drastische Sanktionen wegen Verstößen gegen die Regeln der Premier League. Dem Verein droht ein beispielloses Strafmaß.

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Eine unabhängige Kommission bestätigte im September die Entscheidung, wonach Manchester City Scheinvorträge abgeschlossen haben soll, um die Einnahmen des Klubs künstlich aufzublähen und Kosten zu senken. Zudem habe der Verein die wahre Finanzlage verschleiert und nicht mit der Untersuchung der Premier League kooperiert. City legte gegen das Urteil Berufung ein. Sollte diese erfolglos bleiben, droht eine historisch harte Bestrafung.

Gerüchte über drastischen Punkteabzug

TalkSport-Moderator Alan Brazil sprach öffentlich über mögliche Konsequenzen und erklärte: "Ich höre von einem Abzug von 60 Punkten, was die Leute freuen wird und City trotzdem noch eine Chance auf den Klassenerhalt lässt. Ich weiß nicht, ob es diese Saison ist. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das diese Saison wegen des Timings funktionieren soll, wenn sie es durchkriegen, wird es zu spät sein. Ist es nächste Saison? Aber sie sprechen von einem Abzug von 60 Punkten." Brazil ergänzte jedoch sogleich, dass das, was ihm erzählt wurde, auch einfach "Unsinn" sein könnte.

Kritik an möglicher Härte

Viele Menschen empfinden einen Abzug von 60 Punkten als nicht ausreichend. Unklar bleibt, ob dies die einzige Maßnahme wäre oder ob weitere Sanktionen auf den Klub zukommen. Diskutiert wird etwa die Aberkennung von drei Premier-League-Titeln, die zwischen 2009 und 2018 gewonnen wurden. Zudem erscheinen eine hohe Geldstrafe und eine Transfersperre angesichts des Ausmaßes der Regelverstöße als gerechtfertigt.

Brazils Co-Moderator Ally McCoist hinterfragte die Wirkung der Strafe ebenfalls: "Ich glaube, viele Leute würden denken, dass das nicht reicht. Offensichtlich müssen wir abwarten, wie diese Berufung ausgeht. Wenn sie die Berufung nicht gewinnen, würden die Leute nach einer strengeren Strafe als dieser suchen." McCoist betonte, dass dies nicht einmal einen Abstieg garantieren würde: "Ich bin mir nicht sicher, ob es den Abstieg garantieren würde. Man müsste sagen, dass es das wahrscheinlich tun würde. Wenn man mit vielleicht 37, 38, 39 Punkten die Klasse hält, würde das eine Herausforderung werden, sagen wir es so."

Manche Stimmen fordern sogar, Manchester City nicht nur mit einem Punkteabzug zu belegen, sondern komplett aus der Premier League auszuschließen. Das könnte einen Neubeginn ganz unten im englischen Fußballsystem bedeuten. Unklar ist zudem, ob die aktuellen Eigentümer die Kontrolle über den Klub behalten dürften oder zu einem Verkauf gezwungen würden.