oe24
TV
E-Paper
Immo
Business

Finanzen

Tom-Turbo-Schöpfer Thomas Brezina stellt Geld-Buch vor

Aaron Brüstle
von
© Pruegl - THomas Brezina
Tom-Turbo-Schöpfer Thomas Brezina hat ein neues Buch geschrieben: "Was dein Geld sagen würde, wenn es sprechen könnte". Die Nationalbank unterstützt das Projekt.
OE24 auf Google bevorzugen

Warum ist das Taschengeld immer so schnell weg? Warum wird alles teurer? Woher kommt dein Geld überhaupt? Wie durchschaust du die Tricks der Werbung?

Diese Fragen stellt Thomas Brezina in seinem neuen Buch und will fundierte Antworten liefern. Die Nationalbank unterstützt ihn bei der Buch-Präsentation, mehr Finanzwissen sei dringend gefordert.

Leicht verständlich

Auch interessant

Starbucks-Fans aufgepasst: Diese Kaffeekapseln schmeckt nach Herbst!

Bullen wollen endlich zurück an die Tabellenspitze

Die coolsten Ideen aus Kaffeefiltern: 6 einfache Hacks

Neues Brezina-Buch © edition a

Leicht verständlich und unterhaltsam zeigt Thomas Brezina gemeinsam mit Expertinnen und Experten der Oesterreichischen Nationalbank und der Münze Österreich, was Geld ist, was es kann und wie man klug damit umgeht.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Spritpreisbremse: Hier tanken Sie am billigsten

Slowakei tötete bereits 41 "Problembären"

5:1! Belgien jubelt über Gruppensieg

Erst Strom weg, dann 30 Banken offline: DAS war los

Zu hohe Paketsteuer: So zahlt Amazon Teil zurück

Tom-Turbo-Schöpfer Thomas Brezina stellt Geld-Buch vor

Anwalt klagt wegen neuer ORF-Steuer

Arabella Kiesbauer packt aus: Die Wahrheit über Reality-TV und Abrechnung mit dem Hass

Chemie-Unfall in Wiener Firma: Mehrere Verletzte

Spritpreis-Bremse: Reiche profitieren mehr