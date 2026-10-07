Finanzen
Tom-Turbo-Schöpfer Thomas Brezina stellt Geld-Buch vor
Warum ist das Taschengeld immer so schnell weg? Warum wird alles teurer? Woher kommt dein Geld überhaupt? Wie durchschaust du die Tricks der Werbung?
Diese Fragen stellt Thomas Brezina in seinem neuen Buch und will fundierte Antworten liefern. Die Nationalbank unterstützt ihn bei der Buch-Präsentation, mehr Finanzwissen sei dringend gefordert.
Leicht verständlich
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Leicht verständlich und unterhaltsam zeigt Thomas Brezina gemeinsam mit Expertinnen und Experten der Oesterreichischen Nationalbank und der Münze Österreich, was Geld ist, was es kann und wie man klug damit umgeht.
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