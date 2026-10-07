Bullen wollen endlich zurück an die Tabellenspitze

Erstmals seit März will Red Bull Salzburg zurück an die Tabellenspitze der Bundesliga!

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Seit dem 21. Spieltag der abgelaufenen Saison war der einstige Serienmeister nicht mehr ganz oben zu finden. Am Samstag ergibt sich gegen den GAK in Graz (17 Uhr/live Sky & im OE24-Live-Ticker) nun endlich wieder die Möglichkeit.

Zwar sind die Bullen auf das Ergebnis des aktuellen Tabellenführers Rapid angewiesen, diese bekommen es am Sonntag aber mit Doublesieger LASK zu tun. Die Chancen stehen also gut wie lange nicht mehr.

Auch wenn am Donnerstag darauf der große AC Milan nach Wals-Siezenheim reist, ist mit keiner großen Rotation zu rechnen. Weniger als 100 Prozent kann sich das Team von Danny Röhl gegen die zuletzt vier Spiele ungeschlagenen (zwei Siege, zwei Remis) Grazer nicht leisten.

Röhl hat herbe Ausfälle zu beklagen

Auf zumindest zwei Positionen wird man aber rotieren müssen, denn sowohl Torhüter Christian Zawieschitzky (Adduktoren) als auch Außenverteidiger und Kapitän Nikolas Veratschnig (Bänderverletzung) kamen mit Blessuren aus ihren Abenteuern beim ÖFB-Team. Wie Veratschnig wird auch Damir Redzic (Knöchel) mehrere Wochen aussetzen.

Trotz allem ist ein Sieg Pflicht, um die eigenen Titel-Ambitionen weiter zu unterstreichen.