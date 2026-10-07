oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

GAK wartet

Bullen wollen endlich zurück an die Tabellenspitze

SR
von
SANKT POELTEN,AUSTRIA,06.SEP.26 - SOCCER - UNIQA OEFB Cup, SKN Sankt Poelten vs Red Bull Salzburg. Image shows the rejoicing of Haris Tabakovic and Umut Tohumcu (RBS). Photo: GEPA pictures/ Walter Luger
© GEPA pictures
Erstmals seit März will Red Bull Salzburg zurück an die Tabellenspitze der Bundesliga!
OE24 auf Google bevorzugen

Seit dem 21. Spieltag der abgelaufenen Saison war der einstige Serienmeister nicht mehr ganz oben zu finden. Am Samstag ergibt sich gegen den GAK in Graz (17 Uhr/live Sky & im OE24-Live-Ticker) nun endlich wieder die Möglichkeit.

Auch interessant

Rapid beim Angstgegner: Didi-Fluch warnt den Spitzenreiter

Haaland-Zukunft wackelt: Barca und Real locken das Man-City-Ass!

Vertrags-Aus bei Real! Rüdiger (33) muss die Königlichen verlassen

Zwar sind die Bullen auf das Ergebnis des aktuellen Tabellenführers Rapid angewiesen, diese bekommen es am Sonntag aber mit Doublesieger LASK zu tun. Die Chancen stehen also gut wie lange nicht mehr.

Auch wenn am Donnerstag darauf der große AC Milan nach Wals-Siezenheim reist, ist mit keiner großen Rotation zu rechnen. Weniger als 100 Prozent kann sich das Team von Danny Röhl gegen die zuletzt vier Spiele ungeschlagenen (zwei Siege, zwei Remis) Grazer nicht leisten.

Röhl hat herbe Ausfälle zu beklagen

Auf zumindest zwei Positionen wird man aber rotieren müssen, denn sowohl Torhüter Christian Zawieschitzky (Adduktoren) als auch Außenverteidiger und Kapitän Nikolas Veratschnig (Bänderverletzung) kamen mit Blessuren aus ihren Abenteuern beim ÖFB-Team. Wie Veratschnig wird auch Damir Redzic (Knöchel) mehrere Wochen aussetzen.

Trotz allem ist ein Sieg Pflicht, um die eigenen Titel-Ambitionen weiter zu unterstreichen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Promi-Figuren aus Wachs

Bullen wollen endlich zurück an die Tabellenspitze

Rapid beim Angstgegner: Didi-Fluch warnt den Spitzenreiter

Infantino-Chats im Visier: Norwegen will Offenlegung

Vertrags-Aus bei Real! Rüdiger (33) muss die Königlichen verlassen

Kärnten: Hitzige Debatte um geplanten Verkauf von Kelag-Anteilen an RWE

Sex-Lehrerin schlief mit Schüler (13): Entlassen

Brite stirbt beim Sex in Luxushotel in Florenz

Haaland-Zukunft wackelt: Barca und Real locken das Man-City-Ass!

So sollen bei Neymar die Kilos purzeln