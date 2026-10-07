2 Millionen Euro Schulden: Online-Shop ist pleite

Über das Vermögen des Unternehmens wurde am Landesgericht Feldkirch ein Konkursverfahren eröffnet.

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Vorarlberg. Schock für Hundefreunde: Der Lustenauer Online-Händler "Wuff’s Best & Gizmo Onlinehandel+ GmbH" ist insolvent. Das Landesgericht Feldkirch hat am Mittwoch das Konkursverfahren eröffnet und eine Insolvenzverwalterin bestellt, wie der "Alpenländische Kreditorenverband" berichtet.

Das 2022 als "NAZH Trading GmbH" gegründete Unternehmen vertrieb Hundebedarf sowie Haushalts- und Elektronikgeräte. Der operative Betrieb in Lustenau steht jedoch bereits stillegt: Die Dienstverhältnisse wurden vor Antragstellung aufgelöst und die Büroräume zum 30. September zurückgegeben.

Sanierung gescheitert

Bereits im Februar wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eingeleitet. Den darin vereinbarten Sanierungsplan mit einer 20-Prozent-Quote kann das Unternehmen nun nicht mehr bedienen – die erste Tranche wäre am 16. Oktober fällig gewesen.

Als Gründe für die erneute Zahlungsunfähigkeit nennt der Betrieb unter anderem fehlende Umsätze, den Wegfall einer wichtigen Sommer-Produktgruppe, hohe Gewährleistungskosten sowie den Verlust zentraler Vertriebs- und Zahlungswege. Ein gescheiterter Gerichtsvergleich verschärfte die Finanzlage zusätzlich.

Millionenverbindlichkeiten und Liquidation

Laut dem AKV belaufen sich die Forderungen von mindestens 38 Gläubigern auf rund 2,02 Millionen Euro. Dem stehen Warenbestände, Bankguthaben und offene Forderungen gegenüber, deren Verwertung nun geprüft wird.

Da keine wirtschaftliche Grundlage mehr besteht, ist eine Weiterführung ausgeschlossen – der Betrieb, der sich selbst als "engagiertes Team von Hundeliebhabern, die mit Herz und Fachwissen natürliche Produkte für das Wohlbefinden von Hunden anbieten", wird liquidiert.