Richard Lugner (†91): SIE war seine geheime Vertraute

Der Baumeister hatte ein Lieblings-"Tierchen", aber niemand wusste davon

Richard Lugner (†91) hinterlässt eine gigantische Lücke - und vor allem unzählige trauernde Menschen. "Mausi" Christina Lugner teilte ihre Trauer mittels Pressekonferenz mit. Weitere "Tierchen" posteten auf Instagram. Zuletzt erklärte "Bambi" Nina Bruckner, dass nur drei Mitglieder des "Streichelzoos" zur privaten Trauerfeier eingeladen seien. Doch das stimmt so nicht, wie oe24 jetzt aus dem Umfeld des verstorbenen Baumeisters erfuhr.

Lugner war "stolz" auf sein "Katzi"

Laut "Bambi" seien lediglich "Zebra" Karin Karrer und "Goldfisch" Andrea Stylianou eingeladen. In Wirklichkeit ist aber auch "Mörtels" Ex-Freundin "Katzi" Anastasia Sokol eingeladen. "Sie war sogar noch am Tag seines Todes bei ihm. Die beiden hatten ein inniges Verhältnis", berichtet ein Insider. Sie sei einfach in stiller Trauer und habe nicht gegenüber den Medien "auf wichtig gemacht."

Anastasia Sokol mit Richard Lugner © Getty Images ×

Richard sei extrem stolz gewesen, dass Anastasia zuletzt gar ihre Bulimie überwunden habe. "Sie hat außerdem ihren Bachelor abgeschlossen. Das hat ihn extrem gefreut."