Am Samstag (31. August) tritt Richard Lugner seine letzte Reise an. Es soll ein pompöses Fest werden - mit elitärer Gästeliste

Seit über zwei Wochen bewegt kein Thema die Österreicher so wie der Tod des Baumeisters Richard Lugner (†91). Am 12. August schlief er friedlich ein, hinterließ viele Fragezeichen und Millionen. Für die Familie rund um Tochter Jacqueline Lugner (30) eine schwere Zeit, in der Zusammenhalt wichtiger denn je ist. Derzeit steht die Organisation des Begräbnisses im Vordergrund. "Alles soll nach Richards Wunsch sein", sagt Witwe Simone Lugner gegenüber "oe24". Er habe einige Punkte bereits vor seinem Tod festgehalten.

Foto-Verbot bei Trauerfeier

Um 9 Uhr hat ganz Österreich die Gelegenheit sich im Stephansdom von Richard Lugner zu verabschieden. Dompfarrer Toni Faber hält hier ein Requiem ab. Danach führt der Trauerzug noch einmal zur geliebten Lugner City. Anschließend will die Familie mit 200, von Richard höchstpersönlich ausgewählten Gästen unter Ausschluss der Öffentlichkeit trauern. Es herrscht absolutes Fotografier-Verbot, wie der Einladung zu entnehmen ist.

"Tierchen" sind nur teilweise eingeladen

Zur Trauerfeier sind neben Ur-Tierchen "Mausi" Lugner und Witwe "Bienchen" Simone Lugner natürlich auch weitere Mitglieder des "Streichelzoos" eingeladen. Auf der Gästeliste stehen unter anderen "Bambi" Nina Bruckner, "Zebra" Sonja Schönanger und "Goldfisch" Andrea Stylianou. "Wir haben gemeinsam einen Kranz für Richard besorgt", verrät Nina Bruckner. "Kolibri", "Katzi", "Spatzi", "Hasi" und Co können aber dennoch bei den öffentlichen Feierlichkeiten dabei sein.





Weitere Promi-Gäste

Natürlich werden viele weitere prominente Gäste erwartet. Unter anderen Norbert Hofer (er wird eine Rede halten), Star-Astrologin Gerda Rogers, Beauty-Doc Artur Worseg und Mr. Ferrari Heribert Kaspar (hat sich extra eine schwarze Kappe designen lassen).