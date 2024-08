× Mörtels Erbin: So nah standen sich Jacqueline und Richard Lugner wirklich

Die Trauer um ihren geliebten Papi ist groß: Trotz aller Unterschiede hatte Jacqueline Lugner ein enges Verhältnis zu dem umtriebigen Baumeister.

"Lieber Papi, ich bin zutiefst dankbar für die Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben“, schrieb Jacqueline Lugner (30) in das Kondolenzbuch für ihren Vater, das in der Lugner City aufliegt. Sie fügte noch hinzu, sie ist auch „dankbar, deine Tochter zu sein.“ Es sind die einzigen Worte, die Jacqueline zum überraschenden Tod ihres Vaters Richard Lugner, der am 12. August im Alter von 91 Jahren friedlich entschlafen ist, mit der Öffentlichkeit geteilt hat.

Jacqueline meidet die Öffentlichkeit

Als Sprachrohr der Familie fungiert stattdessen ihre Mutter Christina Lugner (59), die einen Tag nach Mörtels Ableben eine tränenreiche Pressekonferenz gab und auch im Interview mit oe24.TV schilderte, wie schwer der Verlust Jacky, wie ihre Tochter liebevoll genannt wird, getroffen hat: „Wir liegen uns zu Hause im Arm und weinen, dann erzählen wir einander wieder lustige Geschichten von Richard und lachen gemeinsam.“

Im Gegensatz zu ihren Eltern meidet Jacqueline die Öffentlichkeit. Das zeigte sich schon in ihrer Kindheit: Bei Fototerminen wirkte sie oft schüchtern und die Dreharbeiten zur Realitysoap „Die Lugners“ die jahrelang auf einem österreichischen Privatsender ausgestrahlt wurde, schien sie eher über sich ergehen zu lassen als zu genießen. Interviews sind eine Rarität und Promi-Events besucht sie nur selten. Jacqueline schätzt und schützt ihre Privatsphäre – was bei ihrem Elternhaus sicher nicht immer ganz einfach ist. Vor allem mit ihrem gesprächigen Papa gab das öfters Anlass zum Streit.

Schwieriges Verhältnis

Als er Ende letzten Jahres ausplauderte, dass seine Tochter sich mit dem FPÖ-Politiker Leo Kohlbauer (37) verlobt hat und romantische Details des Antrags in Venedig ausplauderte, herrschte zwischen Vater und Tochter Eiszeit. „Ich habe mich ja einfach nur mit ihr gefreut und hoffe, dass ich sie zum Altar bringen darf“, äußerte er sich später kleinlaut zu dem Streit, der seiner Indiskretion gefolgt war. Die Konsequenz: Ihr Hochzeitsdatum hielt Jacqueline lange vor Richard geheim, um einen Medienzirkus zu vermeiden. Bis zur Heirat hatten die Wogen sich wieder geglättet. Man kannte es schon – es war nicht die erste Auseinandersetzung und auf jeden Streit folgte eine Versöhnung – sie hatten sich ja trotz aller Unterschiede sehr lieb.

Richards Nachfolgerin

Beinahe unbemerkt vom öffentlichen Auge hat Mörtel seine Tochter zu einer tüchtigen Geschäftsfrau ausgebildet. Schon seit längerer Zeit leitet sie das Lugner Kino. Auch in Zukunft soll sie eine große Rolle in dem Unternehmen, das Lugner hinterlassen hat, einnehmen. „Es ist kein Geheimnis, sondern im Firmenbuch für jeden einsehbar. Jacqueline Lugner ist Geschäftsführerin in allen Firmen. In der Lugner City ist zusätzlich auch Gerald Friede als Geschäftsführer eingetragen und bei den Lugner Garagen Herr Michael Ertel – alle gemeinsam mit Jacqueline“, erklärte Christina Lugner, dass Jacky und ihre älterer Bruder Alexander (61), der als Prokurist geführt wird, die Leitung der Lugner City in die Hände nehmen werden.

Richards Witwe Simone (42) werde die Geschäftsführung nicht übernehmen: „Simone wird sicher einen Dienstvertrag haben, da sie ja in der Lugner City angestellt ist.“ Wie alle seine Kinder und Ex-Frau Mausi ist auch Simone gut versorgt.

Richard Lugner hinterlässt große Fußstapfen

Die Fußstapfen die Richard Lugner hinterlässt sind groß. Denn er war nicht nur ein erfolgreicher Unternehmer, der ein beträchtliches Vermögen hinterlässt, sondern auch das Aushängeschild seines Einkaufszentrums. Wenn er mit Stargästen wie Priscilla Presley (79), Kim Kardashian (43) oder Paris Hilton (43) den Opernball besuchte, war das nicht nur eine unterhaltsame Show, es war auch großartige Werbung für seine Lugner City.

Ausgesprochen unwahrscheinlich ist, dass Jacqueline oder einer ihrer Brüder Alexander und Andreas (58) in diese Rolle schlüpfen werden und fortan die Klatschspalten füllen, um das Geschäft florieren zu lassen. Aber so mancher munkelt, dass Jacquelines Gatte Leo, der seit der Vermählung ihren Nachnamen trägt, ein hoffnungsvoller Anwärter für diese Position sein könnte.