Mausi Lugner gibt intime Einblicke über Richard als Vater: Entzückend!

Richard Lugner war Mausi Lugners Lebensmensch - jetzt gibt sie Einblick in dieses Leben.

Als Richard Lugner (91) am 12. August für immer die Augen schloss, haben vier Kinder ihren Vater verloren, Simone ihren Mann und "Urtierchen" Mausi Lugner ihren Ex.

Immer freundschaftlich

Obwohl Christina und Richard schon seit Jahren geschieden waren, sind sie immer freundschaftlich verbunden geblieben. Und dass nicht nur, weil sie eine gemeinsame Tochter, Jacqueline, hatten.

War Lebensmensch

Mausi erklärte unter Tränen in einer ersten Reaktion, dass es nun niemanden mehr geben wird, der so mit ihr rede, wie er. "Er war mein Lebensmensch", so die Ex-Frau. Sie habe ihm sehr viel zu verdanken, allem voran Tochter Jaqueline. So sagte Mausi im Gespräch mit oe24.TV: "Das schönste Geschenk, dass ich überhaupt bekommen habe, ist sie. Unsere Tochter wird das Vermächtnis weiterführen."

Christina, Richard und Jacqueline Lugner © Tischler ×

Operballgast

Jacqueline leitet bereits seit Jahren die Sparte Kino in der Lugner City, hatte zuletzt auch die Entscheidungsgewalt über den Opernballgast.

SO war Richie als Vater

Dass Richard Lugner stolz auf seine Tochter war, konnte man bei zahlreichen Auftritten sehen. Doch, wie war er früher als Vater? In einem Gespräch mit RTL gab Mausi Lugner einen seltenen, ganz entzückenden Einblick in den Alltag als Familie, damals, als Christina und Richard noch ein Paar waren. Sie verriet, Richie und sie haben immer gemeinsam in einem Bett geschlafen. Doch nicht immer alleine: "Bei uns war es eine ziemliche Drängelei, ... weil unsere Tochter kam als Dritte immer noch dazu, als sie noch kleiner war." Richie Lugner als bindungsorientierter Vater, das ist eine neue, herzige Facette des schillernden Baulöwen, eine schöne Erinnerung!