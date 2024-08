Richard Lugner (†91): Für Simone trennte er sich von seinem Hund "Michi"

Der Baumeister hat seinen vierbeinigen Liebling für sein "Bienchen" ausquartiert

Traurig genug, dass Richard Lugner (†91) am 12. August für immer die Augen schloss, doch jetzt erfuhr "oe24" von einem Insider, dass er die letzten Monate seines Lebens gar ohne seinen treuen Begleiter "Michi" verbringen musste. Auf die Nachfrage, was denn nun nach Lugners Tod mit dem Vierbeiner geschehe, hüllte sich die Familie in Schweigen. Und das hat offensichtlich einen driftigen Grund, denn wie ein Insider berichtet, musste Richards Schäfermischling bereits zu dessen Lebzeiten ausziehen.

"Michi" lebt in der Lugner City

"Simones Tiere haben sich nicht mit Michi vertragen, daher lebt er seit ihrem Einzug in der Lugner City", erzählt die Quelle. Wie bitte? In der Lugner City? "Ja, bei Richards Haushälterin in einer Angestelltenwohnung", erklärt der Insider weiter. Sie sei es auch, die jeden Tag mit dem Vierbeiner spazieren gehe und sich liebevoll um dessen Wohl kümmere. Momentan seien sowieso alle nur mit der Organisation des Begräbnisses beschäftigt, da bliebe keine Zeit für das Tier.





Details zu Lugners letzter Reise

Am 31. August wird "Mörtel" um 9 Uhr im Stephansdom aufgebahrt. Ganz Österreich kann sich hier verabschieden. Ein Trauerzug sei ebenso geplant. "Wir befürchten, dass der Ansturm viel größer sein wird, als bei Niki Lauda", erzählt ein Beteiligter. Gegen 13 Uhr wolle man dann im Kreise der Familie in der Kaasgrabenkirche in Trauer zusammenkommen. Toni Faber werde dort noch eine Messe halten.