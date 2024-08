Lugners Witwe Simone unter Schock: "Hatte einen Autounfall!"

Simone hatte einen Crash mit dem BMW ihres verstorbenen Mannes

Zur großen Trauer kommt jetzt noch ein Riesen-Schock dazu: Richard Lugners (†91) Witwe Simone hatte einen Autounfall, wie sie gegenüber "oe24" berichtet. "Ich bin ziemlich fertig", sagt sie. Sie sei mit dem BMW ihres verstorbenen Mannes unterwegs zu einem gemeinsamen Termin mit "Mausi" gewesen. Das Baustellen-Chaos in Wien sei Simone zum Verhängnis geworden.

Mit dem Schrecken davon gekommen

Der Schaden sei zum Glück nur oberflächlich, da ihr ein anderes Auto bei einem Spurenwechsel in die Türe gefahren sei. "Es ist niemandem etwas passiert", beruhigt Simone. Gegenüber oe24 sprach sie vor Kurzem auch erstmals über die Einsamkeit, die jetzt in der Döbling-Villa herrsche: "Ich bin arbeiten, Richard hätte es sich so gewünscht und daheim ist alles noch trauriger, als im Büro oder in der Lugner City."

