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Neuer Winterflugplan

Warnung an eine Million Passagiere: Airline streicht viele Flüge

Fluggäste müssen umplanen.
© Getty Images
Eine Billig-Airline warnt nun ihre Passagiere, nachdem bis zu 700.000 Sitzplätze aus dem geplanten Winterflugplan gestrichen werden.
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Eine Warnung an eine Million Fluggäste einer Billig-Fluglinie sorgt derzeit für Ärger. Weil aus dem geplanten Winterflugplan weitere Flüge aufgrund der hohen Treibstoffkosten gestrichen werden, werden 600.000 bis 700.000 Sitzplätze reduziert.

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Betroffen sind Passagiere der Fluglinie EasyJet, die aus Wien etwa Ziele wie Mailand, Basel, Manchester, London oder Bristol anfliegt. Bereits zuvor mussten 700.000 Plätze gestrichen werden, damit müssen etwa 1,4 Millionen Reisende ihren Flug umplanen.

Ein EasyJet Airbus 319 fliegt bei blauem Himmel über Berlin.
Berlin Germany June 9 2024: Easyjet Airbus 319 flies over Berlin © Getty Images

Vor allem Briten betroffen

Die EasyJet-Passagiere werden gebeten, das Datum auf ihren Tickets zu überprüfen und zu kontrollieren, ob sie betroffen sind. Einige - vor allem in Großbritannien - könnten sogar unter Umständen keine Entschädigung erhalten. Ob diese zusteht, hängt vom Flugdatum, dem Zeitpunkt der Benachrichtigung und dem vermerkten Grund ab. Welche Flüge genau betroffen sind, ist noch nicht bekannt

Personen haben erst Anspruch, wenn der Flug zwischen sieben und 14 Tagen vor Abflug storniert wird. Das Recht auf Rückerstattung bleibt allerdings uneingeschränkt bestehen. "Viele Unternehmen bauen Personal ab. Ich bin wirklich überrascht, Kraftstoffpreise auf diesem hohen Niveau geblieben sind", meint CEO Kenton Jarvis.

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