On-Off-Flugverbindung nach London

Im Winterfahrplan hat Ryanair die London-Verbindung gestrichen, im Sommerfahrplan wird sie wieder aufgenommen.

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Die Fluglinie Ryanair hat ihren Sommerflugplan ab Linz fixiert. Wie das Unternehmen auf Anfrage des ORF Oberösterreich bestätigte, werden die Verbindungen nach London, Bari und Alicante auch 2027 angeboten. Die Flugtickets sind bereits buchbar.

Zwei Flüge pro Woche

Geplant sind jeweils zwei Flüge pro Woche nach Bari in Süditalien, ins spanische Alicante sowie nach London.