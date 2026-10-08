Ryanair-Pläne
On-Off-Flugverbindung nach London
Die Fluglinie Ryanair hat ihren Sommerflugplan ab Linz fixiert. Wie das Unternehmen auf Anfrage des ORF Oberösterreich bestätigte, werden die Verbindungen nach London, Bari und Alicante auch 2027 angeboten. Die Flugtickets sind bereits buchbar.
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Zwei Flüge pro Woche
Geplant sind jeweils zwei Flüge pro Woche nach Bari in Süditalien, ins spanische Alicante sowie nach London.
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