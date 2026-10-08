oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Ryanair-Pläne

On-Off-Flugverbindung nach London

London
© Getty Images
Im Winterfahrplan hat Ryanair die London-Verbindung gestrichen, im Sommerfahrplan wird sie wieder aufgenommen.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Fluglinie Ryanair hat ihren Sommerflugplan ab Linz fixiert. Wie das Unternehmen auf Anfrage des ORF Oberösterreich bestätigte, werden die Verbindungen nach London, Bari und Alicante auch 2027 angeboten. Die Flugtickets sind bereits buchbar.

Auch interessant

Zwei kleine Igel aus Swimmingpool gerettet

Das steckt hinter Lindsey Vonns Nominierung

DANN musst du zum Augenarzt

Zwei Flüge pro Woche

Geplant sind jeweils zwei Flüge pro Woche nach Bari in Süditalien, ins spanische Alicante sowie nach London.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Aufregung um Steckbriefe von Israel-Soldaten in Wien

Klassiker aus der Osterbäckerei

Bauer im Stall von Stier erdrückt

137.000 Euro Strafen offen: Lenker flüchtete

OÖ Landesgartenschau: 300.000 Blumenzwiebeln für die Stadt der Gärten

Nato-Aufnahme könnte zum dritten Weltkrieg führen

Schließung Asylunterkunft: Rund 50 Schüler weniger

120 km/h im Ortsgebiet: Motorrad abgenommen

Linzer Flughafen als Drehscheibe für grausame Tiertransporte

On-Off-Flugverbindung nach London