DANN musst du zum Augenarzt

Warnsignale und Routinekontrollen: Wann ein Besuch beim Augenarzt empfehlenswert ist.

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Der Welttag des Sehens am 8. Oktober stellt die Augengesundheit in den Fokus, um auf vermeidbare Sehverluste aufmerksam zu machen. Der Hintergrund: Millionen Menschen leben mit Sehbeeinträchtigungen, die durch rechtzeitige Diagnose und Behandlung vermeidbar wären. Heuer lautet das Motto "Love Your Eyes" - liebe deine Augen.

Regelmäßige Kontrollen

Eine zentrale Frage ist: Wann ist der Weg zum Augenarzt empfehlenswert? Das hängt ganz vom Alter und den Vorerkrankungen ab. Für gesunde Erwachsene gilt, dass ein Kontrolltermin zumindest alle zwei bis vier Jahre eingeplant werden sollte. Ab 40 Jahren verkürzt sich der Abstand auf alle zwei bis drei Jahre, da dann das Risiko für den Grünen Star steigt. Ab 60 Jahren sollte man wenigstens alle ein bis zwei Jahre zum Augenarzt, immer vorausgesetzt, dass keine Probleme oder Vorerkrankungen wie Diabetes und Bluthochdruck oder familiäre Vorbelastungen bestehen.

Warnzeichen erkennen

Tauchen plötzliche Probleme auf, sollte man den Besuch beim Augenarzt vorziehen und am besten sofort einen Termin vereinbaren. Dass man bei plötzlichem Sehverlust, Doppelbildern oder Gesichtsfeldausfällen umgehend eine Augenklinik oder das Krankenhaus aufsuchen sollte, liegt auf der Hand. Aber es gibt auch kleinere Veränderungen, die viele gerne wegschieben. Helle Blitze, meist am Rand des Sehfelds, oder schwarze tanzende Punkte können beispielsweise auf eine Netzhautablösung hinweisen und gehören sofort abgeklärt.

Schleichende Warnzeichen wie eine zunehmende Sehverschlechterung oder Blendempfindlichkeit klingen zwar weniger dramatisch, sollten aber auch zeitnah vom Augenarzt des Vertrauens angeschaut werden. Auch Kopfschmerzen beim Lesen oder der Arbeit am Computer können auf eine Verschlechterung der Sehkraft hinweisen. Ein Sehtest ist empfehlenswert.

Besondere Vorsicht ist bei juckenden, tränenden und eitrigen Augen angesagt. Das deutet auf eine Entzündung hin, die hochansteckend sein kann. Bitte schnell zum Arzt und gut auf die Handhygiene achten!