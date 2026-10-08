Linz: Ryanair hält an drei Flugverbindungen fest

Die Verbindungen nach London, Bari und Alicante bleiben bestehen. Alle drei Ziele werden zweimal wöchentlich angeflogen.

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Linz. Gute Nachrichten für den Flughafen Linz: Die irische Fluggesellschaft Ryanair wird auch im Sommer 2027 die drei bisherigen Flugziele London, Bari und Alicante anbieten. Das Unternehmen hat seinen Sommerflugplan bestätigt. Die Tickets für die Verbindungen sind bereits seit zwei Wochen buchbar.

Zuletzt herrschte am Flughafen Linz Unsicherheit über die Zukunft der drei Strecken. Besonders die Verbindung nach London galt als gefährdet, nachdem Ryanair die Flüge in die britische Hauptstadt für den Winter aus dem Programm genommen hatte. Nun steht fest, dass London im kommenden Sommer wieder angeflogen wird.

Drei Ziele mit jeweils zwei Flügen pro Woche

Im Sommerflugplan 2027 sind weiterhin Verbindungen nach London, ins süditalienische Bari und ins spanische Alicante vorgesehen. Alle drei Destinationen sollen jeweils zweimal pro Woche von Linz aus angeflogen werden.

Damit bleiben die bisherigen Ryanair-Verbindungen am oberösterreichischen Flughafen erhalten. Eine Erweiterung des Streckennetzes ist allerdings vorerst nicht geplant. Wie die Fluggesellschaft mitteilte, sollen ab Linz zunächst keine zusätzlichen Destinationen angeboten werden. Für Reisende besteht bereits Planungssicherheit. Die Flüge für den kommenden Sommer können schon jetzt gebucht werden.

Ryanair streicht zwölf Verbindungen im Winter

Während die drei Sommerstrecken ab Linz bestehen bleiben, reduziert Ryanair ihr Flugangebot in Österreich während der Wintermonate deutlich. Im kürzlich präsentierten Winterflugplan kündigte das Unternehmen an, vier Flugzeuge aus Wien abzuziehen. Gleichzeitig werden österreichweit zwölf Verbindungen gestrichen.

Für den Flughafen Linz bedeutet die Entscheidung, dass die drei bisherigen Ryanair-Destinationen zumindest während der kommenden Sommersaison weiterhin erreichbar bleiben. Zusätzliche Flugziele sind derzeit nicht vorgesehen.