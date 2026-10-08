Laufen für den guten Zweck: Wiener Krebsforschungslauf feiert 20. Jubiläum

Am 10. Oktober verwandelt sich der Unicampus Altes AKH in Wien wieder in die wichtigste Laufstrecke des Landes. Unter dem Motto "Forschung bewegt! Gestern. Heute. Morgen." ruft die MedUni Wien zu ihrem 20-jährigen Jubiläumslauf auf.

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Seit mittlerweile zwei Jahrzehnten zeigen tausende Menschen jedes Jahr im Oktober, was möglich ist, wenn Menschen zusammenhalten. Was 2007 mit einer Idee begann, ist heute zu einer großen Bewegung aus Patient:innen, Angehörigen, Forschenden und engagierten Unterstützer:innen gewachsen. Am kommenden Samstag, den 10. Oktober 2026, ist es wieder so weit: Von 10 bis 14 Uhr wird für den guten Zweck geschwitzt, gelaufen und gewalkt und gemeinsam ein starkes Zeichen für die Krebsforschung gesetzt.

Jede Runde schenkt Hoffnung

Auf einem 1,6 Kilometer langen Rundkurs am Unicampus Altes AKH können die Teilnehmer:innen in ihrem ganz eigenen Tempo beliebig viele Runden drehen. Eine Neuerung zum 20-jährigen Jubiläum: Das Zentrum mit Start, Ziel und großer Bühne befindet sich in diesem Jahr im Hof 1 des Unicampus.

Laufen © Getty Images

Der größte Ansporn: Die Spenden der Teilnehmer:innen und Sponsor:innen fließen zu 100 Prozent in die Krebs-Forschungsprojekte der MedUni Wien. Seit Bestehen des Laufs wurden bereits mehr als 2,6 Millionen Euro erlaufen und damit über 66 wissenschaftliche Projekte gefördert. Dass diese Forschung wirkt, zeigen die aktuellen Zahlen: Die relative 5-Jahres-Überlebenschance bei einer Krebsdiagnose ist in Österreich auf ganze 63,7 % gestiegen. Jeder medizinische Fortschritt in Diagnose und Therapie beginnt mit Ideen und eben jenen Menschen, die sie durch ihre Spenden beim Krebsforschungslauf finanzieren.

Auch von der Lieblingsstrecke aus möglich

Wer am 10. Oktober nicht in Wien sein kann, muss nicht auf die gute Tat verzichten. Über den sogenannten "Distant Run" lässt sich die Bewegung weltweit unterstützen. Egal ob im Wald, auf dem Laufband oder im heimischen Park, Hauptsache, man ist dabei. Über die Strava-Gruppe des Krebsforschungslaufs („RunClub“) kann die eigene Distanz getrackt und virtuell mit der Community geteilt werden. Bilder und Videos auf Social Media werden unter dem Hashtag #krebsforschungslauf gesammelt.