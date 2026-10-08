Weitere Erdgasvorkommen in Frankenmarkt entdeckt

Bei einer Bohrung in Frankenmarkt wurden acht gasführende Gesteinsschichten entdeckt. Drei weitere Zonen könnten ebenfalls Erdgas enthalten. Mitte Dezember will ADX Energy zusätzliche Untersuchungen durchführen.

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Vöcklabruck. Bei der Erdgasbohrung Hochfeld 1 in Frankenmarkt im Bezirk Vöcklabruck gibt es weitere Hinweise auf mögliche Gasvorkommen. Das österreichisch-australische Unternehmen ADX Energy meldet bislang acht gasführende Gesteinsschichten. Drei weitere Zonen könnten ebenfalls Erdgas enthalten. Ab Mitte Dezember sollen zusätzliche Untersuchungen Klarheit über die vorhandenen Ressourcen bringen.

Die Bohrung reicht bis in eine Tiefe von rund 1.700 Metern. Nach Angaben des Unternehmens liefern die bisherigen Ergebnisse vielversprechende Hinweise auf Erdgaslagerstätten. Besonders die Förderrate und der gemessene Druck würden darauf hindeuten, dass das Gas gut aus dem Gestein zufließen könnte.

Weitere Untersuchungen ab Dezember geplant

Die zweite Phase des Testprogramms soll voraussichtlich am 15. Dezember beginnen. Dabei will ADX Energy mindestens zwei tiefer liegende Gesteinsschichten genauer untersuchen. Das Unternehmen zeigt sich zuversichtlich, in diesen Bereichen zusätzliche Erdgasvorkommen nachweisen zu können. Im Mittelpunkt der Untersuchungen stehen Gaslagerstätten in vergleichsweise geringen Tiefen. Die bisherigen Ergebnisse lassen laut ADX auf weitere Vorkommen schließen. Ob sich diese tatsächlich für eine Förderung eignen, ist allerdings noch offen.

Für das Gebiet rund um die Bohrung Hochfeld 1 gibt das Unternehmen ein mittleres Ressourcenpotenzial von etwa 226 Millionen Kubikmetern Erdgas an. Dabei handelt es sich um eine Schätzung, deren wirtschaftliche Nutzbarkeit erst durch weitere Tests geklärt werden muss.

Auch im Wiener Becken sind Arbeiten geplant

Neben den Untersuchungen in Frankenmarkt verfolgt ADX Energy weitere Projekte in Österreich. Im Wiener Becken sollen bestehende Öl- und Gasfelder bearbeitet werden, um die dortige Förderung zu steigern. Nach Angaben des Unternehmens könnten diese Maßnahmen die tägliche Fördermenge um rund 40 Prozent erhöhen. Konkrete Ergebnisse der geplanten Arbeiten liegen allerdings noch nicht vor.

Für die Bohrung in Frankenmarkt wird insbesondere die nächste Testphase entscheidend sein. Sie soll zeigen, ob die entdeckten gasführenden Schichten eine wirtschaftliche Förderung ermöglichen und in welchem Umfang Erdgas tatsächlich gewonnen werden könnte.