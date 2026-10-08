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Infektionswelle

Legionellen-Ausbruch: Weiteres Todesopfer

Hands mit blauen Handschuhen halten eine Petrischale mit Bakterienkolonien auf Nährboden.
© Team Fotokerschi
Zwar ist der Legionellen-Ausbruch im Raum Linz vom Sommer 2026 für beendet erklärt, dennoch gibt es jetzt ein weiteres Todesopfer.
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Der Patient war bereits Anfang August erkrankt und wurde über längere Zeit intensivmedizinisch behandelt. Er starb trotz langer Behandlung in dieser Woche.

Insgesamt wurden während der Infektionswelle 36 Erkrankungen registriert. Die vier zuletzt identifizierten Betroffenen stammten zwar nicht direkt aus dem Linzer Stadtgebiet, wurden dem Ausbruchsgeschehen aber aufgrund eines möglichen Zusammenhangs zugerechnet, wie "ORF Oberösterreich" berichtet.

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Auf der wochenlangen Suche nach der exakten Ansteckungsquelle werteten die Gesundheitsbehörden, die AGES und das Labor des Kepler Universitätsklinikums über 280 Proben aus.

Da jedoch seit Anfang September keine neuen Fälle mehr aufgetreten sind, betrachten die Behörden die Lage mittlerweile als geklärt und beendet.

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