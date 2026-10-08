Jogger fand toten Radfahrer in Bachbett

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an. Die Ermittlungen laufen.

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OÖ. Ein Jogger hat Donnerstagfrüh in Grieskirchen einen toten Radfahrer in einem Bachbett entdeckt. Reanimationsversuche blieben erfolglos, der zu Hilfe gerufene Notarzt konnte nur mehr den Tod des 63-jährigen Grieskirchners feststellen. Der Mann dürfte mit dem Fahrrad gestürzt sein, so die Polizei. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet.

Jogger schlug Alarm

Der 67-jährige Läufer war am Trattnachtalweg unterwegs gewesen, als er eine reglose Person im Bachbett sah. Er hielt einen Autofahrer an, der einen Notruf absetzte. Entlang des Schotterwegs fand die Polizei Sturzspuren.