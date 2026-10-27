Deutscher stirbt bei Suche nach verlorener Taucherbrille

Ein deutscher Tourist wollte auf den Seychellen seine verlorene Taucherbrille suchen. Jedoch kostete die Suche sein Leben. Der Mann lief in der Dunkelheit von seinem Hotel zu einem Strand im Osten der Insel La Digue. Dort hatte er vermutet, dass die Brille dort sei.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der 30-Jährige ist am Sonntag (Ortszeit) auf die Südseeinsel gelandet und wollte bis Donnerstag dort bleiben. Am Dienstag schnorchelte er in einer geschützten Felsenbucht vor dem Anse-Coco-Beach. An diesem Strand hat der Deutsche offenbar seine Taucherausrüstung vergessen. Laut der Polizei lief der Mann am Abend zurück, um die Taucherbrille zurückzuholen.

Jedoch kehrte der 30-Jährige niemals zurück. Die Frau des Deutschen schlug Alarm. Ein Sprecher der Polizei im Inselstaat im Indischen Ozean berichtete: "Der 30-jährige deutsche Staatsangehörige wurde als vermisst gemeldet, nachdem er gegen 21.00 Uhr zum Strand von Anse Coco zurückgelaufen war, um nach Tauchausrüstung zu suchen, die er dort zuvor vergessen hatte."

Ursache unbekannt

Bei der Suche waren eine Hundestaffel, Boote, ein Drohnenteam sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr und Rettungsdienste im Einsatz. Zusätzlich halfen auch Touristen und Einheimische bei der Suche. Am Nachmittag gab es die traurige Gewissheit.

Der Mann konnte nur tot geborgen werden. Seine Leiche wurde in einem felsigen Gebiet entdeckt. Der Polizeisprecher erklärte: "Der Fundort liegt abseits des Weges, im Gebiet zwischen Petit Anse und Anse Coco." Wie die Polizei mitteilt, ist die Todesursache bisher völlig unbekannt. Der Leichnam soll nun obduziert werden.

Die Seychellen befinden sich rund 1.800 Kilometer vor der Küste Kenias. Bei den Touristen ist die Inselgruppe vor allem für ihr klares, türkisfarbenes Wasser, Korallenriffe und weiße Sandstrände beliebt. Die Insel La Digue ist rund 10 Quadratkilometer groß und hat über 2.000 Einwohner. Die Insel liegt etwa 45 Kilometer nordöstlich der Hauptinsel Mahé. La Digue ist bekannt für ihre Granitfelsen, traumhaften Strände und traditionellen Ochsenkarren.