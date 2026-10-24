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Unfassbares Glück

Plötzlich Millionär: Unglaublicher Schatz auf Dachboden entdeckt

Gerhard Kopcsa
von
Dachboden mit vielen Kisten, Taschen und Möbeln, alles dicht nebeneinander gestapelt.
© Getty Images
Eine unglaubliche Entdeckung unter dem eigenen Dach hat einem Pensionisten überraschend ein Vermögen eingebracht. Bei einer Versteigerung erzielte der Dachbodenfund rund 1,86 Millionen Euro.
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England. Ein pensionierter Dekorateur aus Woking (Grafschaft Surrey) hatte mehr als 15 Jahre lang eine Pokémon-Kartensammlung auf seinem Dachboden gelagert. Ende der 1990er-Jahre begann sein Sohn, in der Schule die Karten zu sammeln und zu tauschen. Der Vater kaufte damals zusätzlich eine Sammlung über "eBay" von einem Verkäufer aus Malaysia, wie er gegenüber "BBC" sagt. Erst nach dem Lesen eines Zeitungsberichts über wertvolle Karten ließ der Senioren-Besitzer den Wert prüfen und entschloss sich zur Versteigerung.

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Millionenerlös bei historischer Auktion

Die aus 41 Komplettsets bestehende Kollektion wurde beim Auktionshaus "Ewbank’s" für 1,56 Millionen Pfund (ca. 1,86 Millionen Euro) versteigert. Laut dem Auktionshaus handelt es sich um die wertvollste Pokémon- beziehungsweise Sammelkartenauktion in Großbritannien, womöglich sogar in ganz Europa. Der Rentner erklärte gegenüber der "BBC": "Die Leute reden immer davon, Schätze auf dem Dachboden zu finden, aber in meinem Fall ist das buchstäblich wahr." Er rät jedem, vermeintlich wertvolle Dinge vom Dachboden holen und begutachten zu lassen.

Faktoren für hohe Kartenpreise

Der Markt für Pokémon-Karten boomt, wobei Emotionen, Seltenheit und der Erhaltungszustand maßgeblich für den Preis sind. Symbole am unteren Rand verraten die Seltenheit – von einem schwarzen Kreis für gewöhnliche Karten bis hin zum schwarzen Stern mit Glitzerfolie bei seltenen Exemplaren. In neueren Sets weisen zusätzliche Sterne auf eine hohe Seltenheit hin, während bereits kleine Beschädigungen wie Kratzer, Knicke oder Verfärbungen den Wert deutlich mindern können, wie "Focus online" berichtet.

Tipps zum Verkauf alter Sammelkarten

Wer alte Karten besitzt oder erwerben möchte, sollte den Kartennamen sowie die Nummer der Erweiterung prüfen und Preise vergleichen. Eine Zustandseinstufung durch spezialisierte Anbieter, das sogenannte "Grading", kann den Wert gut erhaltener Stücke erheblich steigern. Beim Verkauf sind präzise Beschreibungen, scharfe Fotos und ein geschützter Versand entscheidend, um Wertverluste durch Transportschäden zu vermeiden.

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