Zeitumstellung: So steht's um die Abschaffung

Das Problem liegt in Brüssel und wartet seit sieben Jahren auf eine Lösung.

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Warum schaffen wir die Zeitumstellung nicht einfach ab? Erwiesenermaßen schadet sie der Gesundheit. Sie zieht einen Mini-Jetlag nach sich, der zu Müdigkeit, Gereiztheit und Konzentrationsschwäche führt. Die Statistik belegt, dass sich am Tag danach Verkehrsunfälle häufen und mehr Menschen einen Herzinfarkt erleiden.

40 EU-Abgeordnete wollen die Abschaffung

Jetzt verfassten 40 EU-Abgeordnete aus 15 EU-Ländern - darunter auch aus Österreich - und sechs politischen Fraktionen einen Brief, in dem sie fordern, die Abschaffung der Zeitumstellung erneut zu diskutieren. Datiert ist das Schreiben mit Oktober 2026.

Sieben Jahre, kein Ergebnis

"Im September 2018 legte die Europäische Kommission einen Gesetzesvorschlag zur Abschaffung der saisonalen Zeitumstellung vor. Das Europäische Parlament verabschiedete seinen Standpunkt im März 2019 mit großer Mehrheit. Doch mehr als sieben Jahre später hat der Rat noch immer keinen gemeinsamen Standpunkt gefunden", zitiert die APA aus dem Schreiben, das an die EU-Verkehrsminister erging.

Dass seither nichts geschehen ist, liegt daran, dass die 27 EU-Mitgliedstaaten sich nicht einigen können, ob künftig die Sommer- oder die Winterzeit gelten soll. Eine einheitliche Lösung wäre aber wichtig, um "unnötige Komplikationen für den Verkehr, grenzüberschreitende Aktivitäten und das Funktionieren des Binnenmarkts zu vermeiden", heißt es auch in dem Brief.

Für immer Sommerzeit?

Die ÖVP-EU-Abgeordneten Sophia Kircher erklärt der APA: "Das Europaparlament hat sich vor gut siebeneinhalb Jahren für die Abschaffung der zweimal jährlichen Zeitumstellung ausgesprochen. Es liegt seit damals bei den Verkehrsministern, dafür eine sinnvolle Lösung zu finden, die für die Menschen in Europa spürbaren Mehrwert bringt." Sie wünscht sich eine dauerhafte Sommerzeit für Österreich.

Die EU-Kommission nimmt den Ball jetzt auf und arbeitet an einer Studie zur Abschaffung der Zeitumstellung, die bis Ende des Jahres vorliegen soll. Ob dann endlich etwas weitergeht, wird sich zeigen.