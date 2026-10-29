Spinnen-Schlaf: REM-Phase wie bei einem Menschen

Diese australische Springspinne durchläuft während einer Nacht mindestens zwei unterscheidbare Schlafstadien.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Spinnen sind faszinierende Tiere, an denen sich die Geister scheiden: Die einen sind von ihnen hingerissen, andere ekeln sich oder haben sogar panische Angst. Eine besonders spannende Art ist die australische Springspinne, die Portia fimbriata. Die Wissenschaft beobachtet sie mit großem Interesse, weil sie über eine außergewöhnliche Intelligenz verfügen und zu überraschender Problemlösungsfähigkeit sowie Jagdstrategien fähig sind. Sie wird ob ihrer kognitiven Fähigkeiten oft auch als "Katze auf acht Beinen" bezeichnet.

Clevere Jägerin

Die australische Springspinne macht auf andere Spinnen Jagd und zeigt dabei unglaubliche Taktiken: Um eine Netzspinne zu täuschen, setzt sie sich an den Rand des Netzes und löst Vibrationen aus, wie ein zappelndes Beuteinsekt. Hat sie keinen Erfolg, probiert sie bei diesen Vibrationen eine andere Frequenz, bis sie die Netzspinne erfolgreich täuscht. Außerdem kann sie Routen planen und Umwege einbauen, um die Beutespinne zu überraschen. Das zeigt eine Form von räumlichem Vorstellungsvermögen und von Objektpermanenz, die ungewöhnlich ist.

Schlaf ähnelt dem von Menschen

Jetzt haben Forschende in Bonn nachgewiesen, dass nicht nur ihre Jagdstrategien denen von Wirbeltieren ähneln, sondern auch ihr Schlaf: Eine gerade veröffentlichte Studie zeigt, dass die Portia fimbriata mindestens zwei unterschiedliche Schlafstadien durchläuft. Eine dieser Phasen ähnelt dem von Wirbeltieren bekannten REM-Schlaf.

"Die Spinne zeigt echten, regulierten Schlaf mit zwei klar unterscheidbaren Schlafstadien, darunter ein REM-ähnlicher Zustand mit Augenbewegungen und Muskelzuckungen", heißt es in der Veröffentlichung. Diese Erkenntnis ist bahnbrechend, schließlich handelt es sich um die ersten experimentellen Belege für den Schlaf von Spinnen. Die australische Springspinne kann außerdem auch verlorenen Schlaf nachholen.

Die Vorgehensweise

Um das herauszufinden, störten die Forschenden den Schlaf der Tiere und stellten anschließend fest, dass die Spinnen in der darauffolgenden Nacht mehr REM-Phasen durchlebten.