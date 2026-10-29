Angela Merkel: Mega-Hype um neuen Look im Netz

In Deutschland steht Angela Merkel unter Kritik, doch in Italien wird die 72-jährige Alt-Kanzlerin im Urlaub von zahlreichen Menschen gefeiert.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

In Deutschland steht Angela Merkel wegen der unbewältigten Flüchtlingskrise, der Nachwirkungen der Russen-Gas-Abhängigkeit und der desolaten Wirtschaft in der Kritik, wobei Ökonom Hans-Werner Sinn gestern forderte, dass Deutschland die 15 Jahre der Merkel-Politik "rückabwickeln" soll. Ganz anders sieht es in Italien aus, wo die Alt-Kanzlerin gerade urlaubt und die Menschen ganz verrückt nach "Mama Merkel" sind. In der Panoramabar Ba-Bar Monte Echia mit herrlichem Blick über den Golf von Neapel und auf den Vesuv, in der es aktuell um die 20 Grad hat, wird Merkel, wo sie hinkommt, mit warmen Worten begrüßt.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Lob von Bar-Mitarbeiter

Ein Mitarbeiter der Bar hat ein Foto von sich und der deutschen Altkanzlerin gepostet, auf dem er den Arm um sie legt und Merkel regelrecht feiert. Er schreibt: "Ihre wahre Stärke zeigte sie im Sommer 2015. Angesichts der Not von über einer Million Menschen, die vor dem Krieg in Syrien flohen, hat sie, anstatt wegzuschauen oder Barrieren zu errichten, ihre Arme geöffnet. Mit drei Worten, die Geschichte geschrieben haben – 'Wir schaffen das' – hat sie ganz Europa daran erinnert, dass Menschlichkeit vor jeder Grenze steht."

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Zuspruch im Neapler Museum

Auch im Archäologischen Nationalmuseum Neapel freut man sich so sehr über den Besuch der Alt-Kanzlerin, dass das Museum Merkel im Ausstellungsraum mit Fundstücken aus Pompeji fotografiert und das Bild gepostet hat. Der Post gehört zu den erfolgreichsten des Museums mit mehr als 60.000 Herzen und rund 1500 Kommentaren wie "Mama Merkel, Du fehlst uns" oder "Mutti, Du wirst dringend wieder gebraucht", während es neben den vielen positiven Reaktionen auch kritische Stimmen gab.