"Wir sind bereit": Putin richtet Kriegswarnung an Europa

Wladimir Putin verschärft den Ton gegenüber dem Westen. Der russische Präsident erklärte, Russland sei auf einen Krieg mit Europa vorbereitet.

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Gleichzeitig warnte er vor einer Eskalation: Sollte die Lage außer Kontrolle geraten, werde es keine Gewinner geben. Das sagte der Kremlchef bei einer Pressekonferenz rund um den Russland-Afrika-Gipfel.

"Zunächst einmal sind wir bereit, aber wir wollen keinen Krieg mit Europa", erklärte Putin am Donnerstag. Sollte sich die Konfrontation allerdings weiter zuspitzen, sei Moskau vorbereitet. Seine Aussagen dürften die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen Russland und den westlichen Staaten weiter belasten.

"Es wird keine Gewinner geben"

Putin stellte in seiner Erklärung zwar fest, dass Russland keinen Krieg mit Europa wolle. Gleichzeitig machte er deutlich, dass Moskau im Falle einer weiteren Eskalation nicht zurückweichen werde.

Die Warnung richtet sich vor dem Hintergrund des anhaltenden Krieges gegen die Ukraine und der Spannungen mit der NATO an den Westen. Ein direkter militärischer Konflikt zwischen Russland und NATO-Staaten hätte weitreichende Folgen. Putin selbst betonte, dass es in einem solchen Szenario keine Gewinner geben werde.

Streit um die Sicherheit auf der Ostsee

Putins Aussagen fielen am Rande des Russland-Afrika-Gipfels, bei dem Moskau seine politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu afrikanischen Staaten ausbauen will. © EPA

Neben der allgemeinen Kriegswarnung sprach Putin auch die Lage auf der Ostsee an. Moskau wolle verhindern, dass sich dort eine Situation wie in der Straße von Hormus entwickle.

Die strategisch wichtige Meerenge zwischen dem Iran und Oman ist für den weltweiten Transport von Erdöl von großer Bedeutung und stand zuletzt im Zentrum internationaler Spannungen. Mit seinem Vergleich verwies Putin auf die Bedeutung sicherer Schifffahrtswege und die Gefahr einer weiteren Eskalation.

Russland sucht zugleich Nähe zu Afrika

Putins Aussagen fielen am Rande des Russland-Afrika-Gipfels, bei dem Moskau seine politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu afrikanischen Staaten ausbauen will. Der Gipfel dient dem Kreml auch dazu, angesichts des Konflikts mit dem Westen internationale Partner zu gewinnen.

Ob Putins Äußerungen zu einer weiteren Verschärfung der Spannungen mit Europa führen, bleibt abzuwarten. Seine Botschaft ist jedoch eindeutig: Russland wolle keinen Krieg mit Europa, sei nach eigenen Angaben aber darauf vorbereitet.