Historie bei Erste-Bank-Open
Zverev ist die neue Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste
Alexander Zverev hat im Achtelfinale der Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle Historisches vollbracht. Mit einem hart umkämpften Zweisatz-Erfolg gegen den Niederländer Tallon Griekspoor sicherte sich der deutsche Tennis-Star nicht nur das Ticket für die nächste Runde, sondern krönte sich auch zur neuen Nummer eins der ATP-Weltrangliste. In einer packenden Partie zeigte der Hamburger vor allem in den entscheidenden Phasen seine Extraklasse.
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Frühes Break ebnet Zverev den Weg im ersten Durchgang
Der erste Satz begann ganz nach dem Geschmack des topgesetzten Deutschen. Bereits im Auftaktspiel erarbeitete sich Zverev Chancen und nahm Griekspoor früh den Aufschlag ab. In der Folge agierte der Olympiasieger bei eigenem Service gewohnt souverän und ließ kaum Möglichkeiten für seinen Kontrahenten zu. Nach 45 Minuten verwandelte Zverev seinen Satzball per Ass zum 6:4-Endstand im ersten Durchgang.
Zverev behält in dramatischer Schlussphase die Nerven
Im zweiten Satz entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem Griekspoor Gegenwehr leistete. Beim Stand von 5:5 gelang Zverev schließlich das entscheidende Break zur 6:5-Führung. Beim anschließenden Aufschlagspiel behielt Zverev die Nerven und machte mit seinem nächsten Punkt den Matchgewinn wie auch den Sprung auf den Tennis-Thron perfekt.
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