Historischer Premieren-Sieg: Austria Lustenau wirft Sturm raus – 3:2

Sensation im ÖFB-Cup: Austria Lustenau besiegt den SK Sturm Graz im Achtelfinale mit 3:2. Für die Vorarlberger ist es der allererste Sieg gegen die Steirer in der Vereinsgeschichte.

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Sensation im ÖFB-Cup-Achtelfinale: Der SC Austria Lustenau hat den SK Sturm Graz in einer packenden Partie mit 3:2 niedergerungen und den Favoriten aus dem Bewerb befördert. Für die Vorarlberger ist es ein historischer Erfolg – der allererste Sieg gegen die Steirer in der Vereinsgeschichte überhaupt. Ohne ihren rot-gesperrten Cheftrainer Fabio Ingolitsch an der Seitenlinie erwischten die Grazer einen echten Albtraum-Start in der Sun Minimal Arena.

Lustenau schockt Sturm Graz mit Doppelschlag vor der Pause

Lenn Jastremski köpfte die Hausherren nach einer präzisen Gmeiner-Flanke bereits in der 16. Minute mit 1:0 in Front. Nur zehn Minuten später legte Dominik Weixelbraun nach und traf per sehenswerter Bogenlampe zum 2:0 für den Außenseiter (26.). Die Grazer zeigten sich jedoch unbeeindruckt und verkürzten noch vor dem Seitenwechsel: Nach einem Freistoß von Luis Balbo stieg Petar Petrovic am zweiten Pfosten am höchsten und nickte zum 1:2-Anschlusstreffer ein (35.).

Jastremski-Doppelpack bricht dem Favoriten das Genick

In einer intensiv geführten zweiten Halbzeit schlug erneut Jastremski zu. Der Stürmer nutzte einen abgefälschten Pass eiskalt aus und stellte auf 3:1 für Lustenau (65.). Die Steirer gaben sich nicht auf und kamen durch ein Tor von Simon Seidl in der 80. Minute noch einmal auf 2:3 heran. Trotz einer turbulenten Schlussphase, in der Petrovic (85.) aus kürzester Distanz den Ausgleich verpasste und Lustenau hochkarätige Konterchancen ausließ, brachten die Vorarlberger den Vorsprung über die Zeit.