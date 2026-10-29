Ingolitsch gesperrt: Sturm muss in Lustenau ohne Cheftrainer bestehen

Im Achtelfinale des UNIQA ÖFB Cups gastiert der SK Sturm Graz am Donnerstag beim SC Austria Lustenau. Die Steirer wollen trotz Personalsorgen und Sperren den Viertelfinal-Einzug fixieren.

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Der SK Sturm Graz gastiert im Achtelfinale des UNIQA ÖFB Cups beim Aufsteiger aus dem Ländle. Am Donnerstag, dem 29. Oktober 2026, trifft das Team ab 18:00 Uhr (18:00 Uhr/live ORF 1 & oe24-Liveticker) auf den SC Austria Lustenau. Für Schwarz-Weiß ist die Prämisse klar: Mit einem Erfolg soll der Aufstieg in die Runde der letzten Acht gelingen. Dass die Aufgabe in Vorarlberg kein Selbstläufer wird, ist den Grazern bewusst. Die Gastgeber empfangen Sturm erstmals in ihrer neuen Heimstätte und wollen ihren Fans eine Überraschung schenken.

Sturm Graz kämpft vor Cup-Duell mit Personalsorgen

Rund 300 mitgereiste Anhänger wollen die Steirer im Ländle zum Sieg peitschen. Den Tabellenzweiten der Bundesliga plagt jedoch seit Wochen eine erhebliche Verletzungsmisere. Zusätzliche Brisanz bringt der personelle Engpass in der Defensive mit sich: Verteidiger Arjan Malic fehlt nach seinem Platzverweis am vergangenen Sonntag gesperrt.

Trainer Ingolitsch nach Rot-Sperre in Lustenau nur auf der Tribüne

Emotionen an der Seitenlinie: Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch dirigiert sein Team gewohnt leidenschaftlich, muss im heutigen Cup-Achtelfinale bei Austria Lustenau wegen einer Rot-Sperre allerdings auf der Tribüne Platz nehmen. © APA/ERWIN SCHERIAU

Auch auf der Trainerbank muss der Favorit eine Umstellung vornehmen. Cheftrainer Fabio Ingolitsch brummt ebenfalls eine Rot-Sperre ab und darf die Partie nur von der Tribüne aus verfolgen. Dennoch geht der Meister von 2024 nach den bisherigen Pokalerfolgen gegen Seekirchen (3:0) und Voitsberg (4:1) als klarer Favorit ins Rennen. Nach dem jüngsten Ligaspiel, in dem Belmin Beganovic den späten Ausgleich erzielte, wollen die Grazer den Schwung nutzen und das Viertelfinal-Ticket lösen.