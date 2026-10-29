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Austria-Debüt

Sorgt Uhlig für nächste Überraschung im Derby?

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VIENNA,AUSTRIA,26.OCT.26 - SOCCER - ADMIRAL Bundesliga, FK Austria Wien, training. Image shows head coach Maximilian Uhlig (A.Wien). Photo: GEPA pictures/ Armin Rauthner
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Mit seiner ersten Aufstellung sorgte Interimscoach Maximilian Uhlig für große Augen, immerhin gab es ein Austria-Debüt – für einen 29-Jährigen.
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Seit 2015 ist Uhlig bei den Veilchen als Trainer unterwegs, nur wenige kennen die Jugend also so gut wie der 33-Jährige.

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Seit 2023 trainierte er, mit einer kleinen Unterbrechung bei Austria-Kooperationsteam Stripfing, die Young Violets. Die violette Zweitmannschaft führte er bis auf Rang drei in der 2. Liga, ehe der Ruf von ganz oben kam.

Vorsager bewies seine Klasse

Dennoch schaffte es beim Debüt im ÖFB-Cup ein YV-Spieler in die Startelf: Wilhelm Vorsager. "Am Samstag hat er (Uhlig, Anm.) mich angerufen. Es war klar, dass ich das mache", so der Innenverteidiger.

VIENNA,AUSTRIA,27.OCT.26 - SOCCER - UNIQA OEFB Cup, FK Austria Wien vs TSV Hartberg. Image shows Wilhelm Vorsager (A.Wien) and Oliver Lukic (Hartberg). Photo: GEPA pictures/ Armin Rauthner
Wilhelm Vorsager kam gegen Hartberg zum Austria-Debüt © GEPA pictures

Der 29-Jährige betonte, "schon nervös" gewesen zu sein, nannte es aber eine Ehre. Dass Vorsager auf dem Niveau nicht fremd ist, zeigte nicht nur die solide Leistung, sondern auch seine 88 Admira-Einsätze in der Bundesliga.

Neue Impulse der jungen Wilden?

Nun stellt sich die Frage: Sorgt Uhlig erneut für eine Überraschung im Derby gegen Rapid am Sonntag? Mit Dreifachtorschütze in Liga zwei, Bruno Jerabek (17), oder auch Romeo Mörth (19), der jeweils zweimal traf und assistierte, stünden Kreativkräfte in den Startlöchern. Letzterer feierte sein Debüt bereits letzte Saison.

Oder gar mit Marco Hausjell (27) den nächsten Routinier? Vier Tore und zwei Vorlagen kann 'oben' keiner vorweisen.

Als Vorletzter gegen den grün-weißen Überflieger wird sich Uhlig auf jeden Fall etwas einfallen lassen.

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