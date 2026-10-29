Nur noch ein Sieg! Zverev vor Tennis-Krönung in Wien

Der rote Teppich ist ausgerollt, die Krönung zum Greifen nah. Alexander Zverev kann sich am Donnerstag (nicht vor 17.30 Uhr/live auf ServusTV) in Wien seinen größten Tennis-Traum erfüllen. Nur noch ein Sieg fehlt dem Hamburger, um den Weg an die Spitze der Weltrangliste entscheidend zu ebnen. Und der Deutsche hat einen besonderen Grund, warum er ausgerechnet hier Geschichte schreiben will: Er liebt Wien!

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Jetzt fehlt nur noch dieser eine Schritt! Alexander Zverev steht unmittelbar vor einem historischen Moment – und die Bühne könnte kaum besser passen. In seiner geliebten Mozartstadt kann der Hamburger am Donnerstag (ab 17.30 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) den Tennis-Thron erobern. "Ich liebe Wien, ich liebe die Stadt und ich liebe es, hier zu spielen", schwärmte der 29-Jährige. Für Zverev wäre die Krönung in Wien die perfekte Zugabe zu einem ohnehin außergewöhnlichen Tennisjahr.

„Doch während die Fans schon von der großen Nummer-eins-Party träumen, gibt sich Zverev cool. 'Für mich ist es tatsächlich nicht so ein Riesenthema im Kopf', erklärte der Hamburger. Kein Wunder: Durch die verletzungsbedingte Pause von Jannik Sinner steht bereits fest, dass Zverev zum Jahresende die Nummer eins der Welt sein wird. Die Frage ist also nicht mehr, ob er den Tennis-Thron besteigt, sondern wann.

Griekspoor steht zwischen Tennis-Thron

Am Donnerstag wartet Tallon Griekspoor auf den Hamburger. Es um den Einzug ins Viertelfinale – und um die große Chance, schon am Montag die Nummer eins der Welt zu sein. Gelingt Zverev der Sieg, könnte er als erster deutscher Profi seit Boris Becker 1991 die Spitze der Weltrangliste übernehmen.

Doch Vorsicht: Schon der Auftakt hat gezeigt, dass der Weg zur Krönung kein Selbstläufer ist. Gegen den Spanier Martín Landaluce musste Zverev mehr als drei Stunden zittern. Gleich vier Matchbälle wehrte er ab, ehe er den Krimi mit 7:5, 3:6 und 7:6 (13:11) doch noch gewann. Der Hamburger entkam dem frühen Aus – und hielt seine historische Mission am Leben.

»Ich brauche eure Unterstützung!«

Jetzt soll Wien zum Schauplatz eines ganz besonderen Tennis-Moments werden. Zverev weiß, dass ihm auf dem Weg zum Gipfel auch die Fans helfen können. "Ich hoffe, dass ich es schaffen kann. Ich brauche eure Unterstützung vor allem auch für diese Matches", appellierte er ans Publikum.

Der Zeitpunkt könnte kaum spannender sein: Mit seinen Erfolgen bei den French Open und den US Open hat Zverev in dieser Saison bereits zwei große Titel gesammelt. Die Nummer eins wäre die Krönung – und würde ihn endgültig in eine neue Liga katapultieren. Doch erst muss Griekspoor bezwungen werden. Dann könnte die große Party näher rücken.

Nach dem Tennis-Thron wartet die Trauminsel

Ganz fertig ist Zverev mit seiner Saison selbst bei einer möglichen Krönung noch nicht. Ende November steht der Davis Cup in Bologna auf dem Programm. Mit Deutschland will er diesmal länger im Turnier bleiben als im Vorjahr. "Ich hoffe, dass wir dort noch zwei Tage länger im Turnier sind als letztes Jahr", sagte er.

Danach wartet endlich die Auszeit. Das Reiseziel ist längst fix: die Malediven. "Ich fahre in den Urlaub, ich fahre auf die Malediven, was für niemanden mehr eine Überraschung ist", verriet der Hamburger.