Achtung bei diesen Keksen von Kägi

Die betroffenen Produkte dürfen nicht weiter konsumiert werden.

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Alarm im Supermarkt! Diese Kekse von Kägi sind vom Hersteller zurückgerufen worden.

Kosten werden erstattet

Als Grund wird eine mögliche Verunreinigung durch Metalle genannt:

"Bei den betroffenen Produkten haben wir das Risiko einer möglichen Verunreinigung mit Fremdkörper (Metall) identifiziert.

Konsumentinnen und Konsumenten, die die betroffenen Produkte gekauft haben, können diese in den Handel zurückbringen, wo sie den Verkaufspreis zurückerstattet erhalten. Das Produkt darf nicht konsumiert werden, warnt der Hersteller.

Betroffen sind folgende Artikelnummern:

Bezeichnung / EAN-Code / Chargencode / MHD

V7.4306 / Kägi Butterbiscuits 3x200g / 7610046032007 / KHR / 28.08.2027

V7.4306 / Kägi Butterbiscuits 3x200g / 7610046032007 / KHQ / 28.08.2027

V7.1211 / Kägi Butterbiscuits 200g / 7610046002017 / KHR / 28.08.2027

V7.4412 / Kägi Butterbiscuits 2x200g / 7610046022008 / KHR / 28.08.2027

V9.4790 / Kägi Butterbiscuits mini 1'650g / 7610046300557 / - / 28.08.2027

V9.4790 / Kägi Butterbiscuits mini 1'650g / 7610046300557 / - / 28.09.2027