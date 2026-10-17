Hier rollt erstmals der Bus ohne Lenker

In Wolfurt bricht am Montag, 19.10., ein neues Zeitalter an.

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Ab dem 19. Oktober 2026 wird es auf den Straßen im Unterland richtig futuristisch: Der erste voll automatisierte, elektrische Linienbus des Bundeslandes Vorarlbergs rollt in den regulären Betrieb.

Sicherheitspersonal immer an Bord

Die neue Buslinie AS 139 mit 32 Sitzplätzen verbindet den Bahnhof mit dem Campus Wolfurt und ist erst einmal kostenlos. Teil der Strecke sind mehrere Unternehmensstandorte. Mit an Bord ist auch immer geschultes Sicherheitspersonal. Der Grund: Die Gesetze in Österreich erlauben es noch nicht, dass so ein Passagierbus komplett ohne Personal durch den Ort geistert.

Die Verkehrszeiten sind von Montag bis Freitag zwischen 5 und 23:20 Uhr. Der Bus fährt als Kooperation zwischen ÖBB Postbus, dem Land Vorarlberg und dem Verkehrsverbund.

Es ist zwar nicht das erste mal dass ein selbstfahrender Bus durch Österreich rollt – Experimente gibt es seit 2019. Aber es ist österreichweit das erste Mal, dass ein Fahrzeug mit europäischer "Level 4"-Zertifizierung im ganzjährigen, regulären Linienbetrieb eingesetzt wird.