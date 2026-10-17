In dieser Wiener Bim geht die Post ab

Freitag, 10 Uhr in Wien. Und die Party am Ring ist schon voll im Gange.

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Jetzt haben die Wiener Linien eine stinknormale Bim in ein echte Partyzone verwandelt. Der erste Bim-Rave für Menschen über 66 ging am Ring über die Bühne.

Party bis in die Nacht hinein

Ab 10 Uhr morgens feierten Wiens fitteste Seniorinnen und Senioren ab 66 Jahren. Danach kaperten die Kleinen die Bim. Mit bunten Lichtern und dicken Bässen ging es für die Kids quer durch die City und direkt ins Verkehrsmuseum Remise.

Ab 20 Uhr ging es dann los für alle Partywütigen ab 18 Jahren. Bis um 1 Uhr nachts wurde in der rollenden Disco durchgedreht.