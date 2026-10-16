Tanz der Vampire: 10.000 Tickets in 48h

Der Vorverkauf für das Kultmusical "Tanz der Vampire" ist fulminant gestartet: Nur 48 Stunden, nachdem die Vereinigten Bühnen Wien (VBW) angekündigt haben, das Stück ab Herbst 2027 in einer überarbeiteten Neuproduktion zurückzuholen, wurden bereits 10.000 Tickets verkauft.

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Damit reiht sich das Musical, das weltweit schon rund 11 Millionen Menschen in 15 Ländern begeisterte, in die erfolgreichsten Vorverkaufsstarts der VBW ein.

Die Gala-Premiere folgt im September 2027, Cast und Team werden im Frühjahr präsentiert.

Starkes Zeichen für Attraktivität Wiens

Die Verantwortlichen zeigen sich hoch erfreut über diesen Ansturm. Karin Ramser, Geschäftsführerin der Wien Holding, betont: "Der Rekordvorverkauf unterstreicht die außergewöhnliche Begeisterung des Publikums für dieses Kultmusical. Die VBW setzen damit einmal mehr ein starkes Zeichen für die Attraktivität des Kulturstandorts Wien." Auch VBW-Geschäftsführer Franz Patay sieht in den Verkaufszahlen ein "überwältigendes Signal" und ergänzt: "Es zeigt, dass die Begeisterung ungebrochen ist und die Menschen sich auf die Rückkehr jener Produktion freuen, die ihren Ursprung bei den VBW hat." Musical-Intendant Christian Struppeck fasst den Erfolg zusammen: "Es ist ein starkes Zeichen dafür, welchen Stellenwert dieses Kultmusical beim Publikum hat. Wir können es kaum erwarten, diese einzigartige Produktion wieder nach Wien zu bringen und die Erfolgsgeschichte fortzuschreiben."