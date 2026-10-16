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Highlights auf NETFLIX

Ein Mann in langem Mantel steht auf dem Eiffelturm mit Blick auf die Stadt Paris bei Sonnenuntergang.
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Die Streaming-Highlights der kommenden Woche im Überblick
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Actionreiche Mystery-Serie: Vierte Staffel von »Lupin« mit Omar Sy

Krimi. Ein Nachahmer begeht Verbrechen in seinem Namen, weshalb Meisterdieb Assane Diop erneut untertauchen muss. Um seinen Ruf und seine Familie zu schützen, nimmt er die Jagd auf den Trittbrettfahrer auf.

23.10.
FILM

Romantische Komödie: 3. Staffel von »Nobody Wants This«

Ein Mann küsst eine Frau liebevoll auf die Stirn, beide sitzen auf einer Treppe im Freien.
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Dramedy. Joanne und Noah müssen die alltäglichen Hürden und Kompromisse einer festen Partnerschaft meistern, während die Welten der unkonventionellen Podcasterin und des Rabbani-Rabbers erneut aufeinanderprallen.

22.10.
SERIE

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Salzburg muss Formschwankung bekämpfen

Doku: »Paralyzed by Hope: The Maria Bamford Story«

Frau mit Brille und lila Strickjacke sitzt vor neutralem Hintergrund und blickt in die Kamera.
. © Hersteller

Einblicke. Maria Bamford, die bei ihren Auftritten auch ihre persönlichen Krisen thematisiert, erzählt von den mentalen Problemen hinter ihrer unerschrockenen Comedy.

23.10.
FILM

Reality-TV: »Das neue Stanford-Prison-Experiment«

Mehrere Häftlinge in gelben Overalls liegen in einem modernen Gefängnisflur auf dem Boden.
. © Hersteller

Experiment. In dieser Neuauflage der berüchtigten Studie verbringen 30 Menschen zwei Wochen im Gefängnis. Wandelnde Machtverhältnisse zeigen, wozu sie fähig sind.

21.10.
SERIE

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Gagen-Affäre um Meinl-Gutachter spitzt sich zu