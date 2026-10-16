Highlights auf NETFLIX

Die Streaming-Highlights der kommenden Woche im Überblick

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Actionreiche Mystery-Serie: Vierte Staffel von »Lupin« mit Omar Sy

Krimi. Ein Nachahmer begeht Verbrechen in seinem Namen, weshalb Meisterdieb Assane Diop erneut untertauchen muss. Um seinen Ruf und seine Familie zu schützen, nimmt er die Jagd auf den Trittbrettfahrer auf.

23.10.

FILM

Romantische Komödie: 3. Staffel von »Nobody Wants This«

. © Hersteller

Dramedy. Joanne und Noah müssen die alltäglichen Hürden und Kompromisse einer festen Partnerschaft meistern, während die Welten der unkonventionellen Podcasterin und des Rabbani-Rabbers erneut aufeinanderprallen.

22.10.

SERIE

Doku: »Paralyzed by Hope: The Maria Bamford Story«

. © Hersteller

Einblicke. Maria Bamford, die bei ihren Auftritten auch ihre persönlichen Krisen thematisiert, erzählt von den mentalen Problemen hinter ihrer unerschrockenen Comedy.

23.10.

FILM

Reality-TV: »Das neue Stanford-Prison-Experiment«

. © Hersteller

Experiment. In dieser Neuauflage der berüchtigten Studie verbringen 30 Menschen zwei Wochen im Gefängnis. Wandelnde Machtverhältnisse zeigen, wozu sie fähig sind.