Highlights auf NETFLIX
Actionreiche Mystery-Serie: Vierte Staffel von »Lupin« mit Omar Sy
Krimi. Ein Nachahmer begeht Verbrechen in seinem Namen, weshalb Meisterdieb Assane Diop erneut untertauchen muss. Um seinen Ruf und seine Familie zu schützen, nimmt er die Jagd auf den Trittbrettfahrer auf.
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Romantische Komödie: 3. Staffel von »Nobody Wants This«
Dramedy. Joanne und Noah müssen die alltäglichen Hürden und Kompromisse einer festen Partnerschaft meistern, während die Welten der unkonventionellen Podcasterin und des Rabbani-Rabbers erneut aufeinanderprallen.
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Doku: »Paralyzed by Hope: The Maria Bamford Story«
Einblicke. Maria Bamford, die bei ihren Auftritten auch ihre persönlichen Krisen thematisiert, erzählt von den mentalen Problemen hinter ihrer unerschrockenen Comedy.
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Reality-TV: »Das neue Stanford-Prison-Experiment«
Experiment. In dieser Neuauflage der berüchtigten Studie verbringen 30 Menschen zwei Wochen im Gefängnis. Wandelnde Machtverhältnisse zeigen, wozu sie fähig sind.
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